Июль в Украине побил сразу 4 температурных рекорда: и это не предел

Погода в Украине в июле побила целых четыре температурных рекорда.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского,

Отмечается, что среднемесячная температура воздуха в июле составила + 24,6 градусов, а это на 3, 3 градуса выше нормы!

"В Киеве в течение месяца установлено 4 температурных рекорда. Отмечено 17 дней с максимальной температурой воздуха выше 30 градусов. Прохладнее всего в столице было 23 июля, когда минимальная температура под утро опустилась до +15 градусов, а жарче всего — 29 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 32,6 градусов", - рассказали в лаборатории.

Если говорить о дождях во время второго летнего месяца, то в июле на проспекте Науки 37 выпало 63 мм, это 93% климатической нормы.

Кстати, в июле киевляне пережили самую жаркую ночь за 100 лет.

Так, ночь на понедельник, 12 июля, в Киеве оказалась самой теплой для этого дня, поскольку температура не опустилась ниже 22,0 градусов. Предыдущее рекордное значение 21,4 градусов 1922 года превышено на 0,6 градусов.