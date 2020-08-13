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Иво Бобул написал пост про кандидата в меры Киева и опозорился

Четверг 13 августа 2020 14:26
Иво Бобул написал пост про кандидата в меры Киева и опозорился
Иво Бобул стал посмешищем в сети (фото: facebook.com/ivo.bobul.94)
Автор: Людмила Жукова

Певец сделал кучу ошибок в простом тексте про будущие выборы мэра Киева

Народный артист Украины Иво Бобул сделал кучу грамматических ошибок в посте, когда писал про одного из кандидатов в меры Киева.

Приводим текст исполнителя знаменитого хита "А липи цвітуть" без правок, который он опубликовал в Facebook.

"Шановні кіяни! Ось іду собі на роботу і просто дивуюсь скільки людей хочуть стати Мером Славетного Київа. І я задаю питання собі... А вони взагалі мають уяву що воно таке бути мером? Я гадаю що ні. По перше, треба мати хоча-б якусь технічну освіту, по друге, треба любити людей які живуть у Київі. Берегти флору і фауну. Ще яким то дивом, допомагати бідним людям вирішувати проблеми міста не за рахунок вирубуванням лісних масивів, пенсіонерів та хворих діточок. Тому мені хочется сказати деяким претиндентам: може досить грати в таки ігри!!! ТЕПЕР МОЯ ДУМКА ЩО ДО ОБРАННЯ МЕРА НАШОЇ СТОЛИЦІ: Я НЕ Є ЗААНГАЖОВАНИМ НІКІМ, ЦЕ ПРОСТО МОЯ ДУМКА, Я ЗНАЮ І ВПЕВНЕНИЙ ЩО Є ЛЮДИНА ЯКА СПРОМОЖНА БУТИ МЕРОМ КИЇВА - ЦЕ ПАН ПОПОВ ОЛЕКСАНДР. ЧОМУ Я ЗА НЬОГО ПОЧАВ ГОВОРИТИ? ЦЯ ЛЮДИНА Є ПРОФЕСІЙНОЮ, МАЕ ВЕЛИКИЙ ДОСВІД В ЦІЕІ ГАЛУЗІ І САМЕ ГОЛОВНЕ ЩО ВІН ЛЮБИТЬ КИЯН І КИЇВ ТОМУ Я ЕГО І ПІДТРИМУЮ, Я ХОЧУ ВІРИТИ ЩО МИ РАЗОМ ЗРОБИМО ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР! А ТО ВСЕ ТАК ДІСТАЛО, ДУЖЕ ХОЧЕТСЯ БАЧИТИ КИЇВ МОГУТНЕЮ СТОЛИЦЕЮ ВЕЛИКОЇ КРАЇНИ УКРАЇНА!!!

Иво Бобул написал пост про кандидата в меры Киева и опозорился

Скриншот поста (facebook.com/ivo.bobul.94)

Пользователи сети высмеяли обращение артиста. Кое-кто предположил, что страницу певца взломал его внук.

  • В мене зараз кров з очей піде.
  • Дайте мені це розбачити назад. Може, сторінку Бобула веде його малорічний онук? Помилки в кожному слові. І Попова згадав. Може, ще й Януковича з Ростову назад виписати?
  • А липи цвітуть духмяні-духмяні, якусь діч несе Бобул киянам.
  • Іво, правопис повчіть трішки, а потім радьте.
  • Славетного КиЇва? А у кінці митця накрило капслоком.

На вопрос одного из подписчиков, почему сам Иво Бобул не хочет идти в мэры украинской столицы, он ответил: "Мені співати треба зігрівати души і серця наших людей поки зовсім не стали кам’яними".

Как мы ранее писали, Сергей Притула решил побороться за кресло мэра Киева.

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