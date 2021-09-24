Ивасюка повесили уже мертвым: жуткие детали убийства героя Украины

Известный украинский композитор Владимир Ивасюк не совершал самоубийство, а его тело повесили, когда он был уже мертв.
Об этом сообщил бывший заместитель прокурора Николай Голомша в программе "Право на владу".
Напомним, что легендарный автор "Червоной руты" был найден повешенным возле Львова в 1979 году. Тогда советские следователи прикрепили на дело ярлык о самоубийстве. Через много лет следствие пришло к другому выводу и дело о смерти композитора Ивасюка квалифицировано по статье умышленное убийство.
Николай Голомша сообщил, что По его словам, когда это давнее дело подняли, то обнаружили немало подтасовок.
Владимир Ивасюк исчез в апреле 1979 года. Он вышел из дома на работу в консерваторию, но домой так и не вернулся.
Композитора искали в течение двух недель, но безрезультатно. Тогда же дело закрыли. Однако 18 мая его нашли повешенным в Брюховецком лесу возле Львова.
Тело композитора нашел советский солдат, как тогда сказали - случайно. Официальной версии советских правоохранительных органов стало самоубийство из-за несчастной любви или психиатрического расстройства.
22 мая 1979-го во Львове прошли похороны Ивасюка. Но люди устроили самый настоящий протест против власти, ведь известно, что у Ивасюка была четкая проукраинская позиция.
Ранее стало известно, что генеральная прокуратура возобновила расследование обстоятельств смерти Ивасюка.