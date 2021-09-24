Ивасюка повесили уже мертвым: жуткие детали убийства героя Украины

Напомним, что легендарный автор "Червоной руты" был найден повешенным возле Львова в 1979 году. Тогда советские следователи прикрепили на дело ярлык о самоубийстве. Через много лет следствие пришло к другому выводу и дело о смерти композитора Ивасюка квалифицировано по статье умышленное убийство.

Что говорят сейчас

Николай Голомша сообщил, что По его словам, когда это давнее дело подняли, то обнаружили немало подтасовок.





Смерть Владимира Ивасюка

Владимир Ивасюк исчез в апреле 1979 года. Он вышел из дома на работу в консерваторию, но домой так и не вернулся.

Композитора искали в течение двух недель, но безрезультатно. Тогда же дело закрыли. Однако 18 мая его нашли повешенным в Брюховецком лесу возле Львова.

Тело композитора нашел советский солдат, как тогда сказали - случайно. Официальной версии советских правоохранительных органов стало самоубийство из-за несчастной любви или психиатрического расстройства.

22 мая 1979-го во Львове прошли похороны Ивасюка. Но люди устроили самый настоящий протест против власти, ведь известно, что у Ивасюка была четкая проукраинская позиция.