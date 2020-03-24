В Ивано-Франковской области паника из-за коронавируса: самоизоляцию никто не соблюдает

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В Ивано-Франковской области врачи отказываются пациентам делать тесты на коронавирус

Коронавирус в Украине подцепило уже почти 100 человек и на данный момент проверяются подозрения у пациентов во многих областях. В Ивано-Франковской области было зарегистрировано 5 случаев и один из них закончился летально.

Как рассказала в комментарии для ТСН местная жительница Наталья Стельмах, в области начинается паника, так как многие жители, которые вернулись из-за границы, не соблюдают условия самоизоляции. Они ведут активный образ жизни и скрывают свое посещение европейских стран. У одной их женщин, которая вернулась недавно из Франции, был обнаружен коронавирус. Незадолго до диагноза она ходила на работу, водила ребенка в детский сад и посещала магазины в городе Тысменица.

Главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук подтвердил, что у 29-летней жительницы диагностирован COVID-2019 и она недавно вернулась из Франции. Пациентка находится в изоляторе областной клинической инфекционной больницы. У нее состояние легкой тяжести и ей не требуется подключение к аппарату ИВЛ. Лечение назначено симптоматические. Все люди, которые контактировали с женщиной – отправлены на самоизоляцию.

"24 марта все пациенты будут обследованы быстрыми тестами. Департамент здравоохранения Ивано-Франковской ОГА делает распределение тестов и это все, что я могу сказать по этой ситуации", - рассказал руководитель Тысменицкой городской больницы Роман Сендецкий.

Наталья Стельмах отметила, что она также входит в список контактов больной и вскоре оказалась в больнице с диагнозом пневмония. Она попросила врачей сделать ей тест на коронавирус, но медики ей отказали.

"Я попросила моего лечащего врача сделать мне тест на коронавирус, поскольку я контактировала с инфицированным человеком. Однако заведующая больницы не позволила врачу делать мне тест, потому что у меня была температура 37 градусов, а не 40", - рассказала женщина и добавила, что в больнице, а также в поликлинике, где проходила осмотр инфицированная, наблюдается паника. Пациентка с коронавирусом контактировала с медперсоналом и другими людьми. Все медработники, а также терапевтическое отделение отправлены на карантин и самоизоляцию.

"17 марта женщина, которая вернулась из Франции ориентировочно 8 или 9 марта, пришла в городскую поликлинику, стояла в очереди к ЛОРу. После чего ее с поликлиники отправили в городскую больницу, где она находилась до 20 марта не изолированной. Ходила без маски, контактировала с другими пациентами и медиками. Случайно она кому-то сказала, что была за границей и тогда врачи ее изолировали в отдельную палату и взяли тест на коронавирус, который оказался положительным. И лишь 21 марта примерно в 14:00 ее забрали в инфекционную больницу города Ивано-Франковска, ибо в Тысменице такой больницы нет", - рассказала Стельмах.

Женщину приехали забирать двое врачей в специальных защитных костюмах из Ивано-Франковска. По словам Стельмах, в городе может быть много инфицированных коронавирусом, но врачи не торопятся проверять всех пациентов тестами.

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