Под Ивано-Франковском застрелился известный бизнесмен: подробности

Бизнесмен Тарас Марьянский покончил жизнь самоубийством. Мужчина застрелился в Коломые на Прикарпатье. Об этом сообщил начальник отдела полиции Остап Билейчук.

По данным полиции, самоубийство произошло 3 июня примерно в 11:00 в доме матери бизнесмена. При этом на месте происшествия работает следственная группа, которая пытается выяснить, было ли это действительно самоубийство, или же мужчину кто-нибудь застрелил.

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Тарас Марьянский был президентом строительной компании "Столица". Он баллотировался в Верховную Раду в 2014 году. Кроме того, Марьянский был учредителем или руководителем ЧП "Строительная компания "Столица-Закарпатье", ООО "Инфратон", компаний "МГД-Траст" и "Надия Коломыи".

Напомним, что ребенок два дня жил в квартире с мертвыми родителями в Запорожье. Мужчина жестоко расправился со своей 26-летней супругой, а после этого повесился на двери. В это время в квартире находился двухлетний мальчик.

Ранее сообщалось, что мама 14-летнего Сергея Петрука, который покончил жизнь самоубийством, рассказала, что у сына были проблемы с учителями в школе. При этом администрация учебного заведения запретила ей вешать фотографию, чтобы не травмировать психику других учеников.