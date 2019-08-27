Под Ивано-Франковском устроили массовую драку: побоище сняли на видео

Под Ивано-Франковском произошла массовая драка - под магазином десятки парней устроили настоящее побоище. Инцидент случился в поселке городского типа Перегинское в Рожнятовском районе вечером 24 августа, в День Независимости. Видео разборок 27 августа опубликовало местное издание "Рожнятівські вісті". (Осторожно, присутствует ненормативная лексика)

Кадры были сняты очевидцами.

На ролике показано, как группа молодых людей сбегается к входу в магазин и начинает драку. Парни избивают друг друга кулаками, а одного из упавших на асфальт начинают бить ногами.

Под Ивано-Франковском произошла массовая драка (Фото: скриншот)

Прохожие останавливаются и наблюдают за происходящим. Разнять разъяренных дерущихся никто не решается.

Что стало причиной конфликта и привело к побоищу - в настоящее время неизвестно.

Под Ивано-Франковском произошла массовая драка (Видео: YouTube / МІСТО - журнал та веб-сайт)

Отметим, что в полиции Ивано-Франковской области ничего об инциденте не сообщали. На странице в Facebook правоохранители сегодня проинформировали, что празднование государственных праздников на Прикарпатье - а драка произошла в День Независимости - прошли без правонарушений.

"По случаю празднования Дня независимости Украины в Прикарпатье произошло около 90 массовых мероприятий. Полиция обеспечила на всех них охрану публичной безопасности. Нарушений общественного порядка не допущено.

Публичную безопасность и порядок во время проведения на территории области массовых мероприятий обеспечивали почти шестьсот сотрудников полиции, 131 военнослужащий Национальной гвардии и 100 представителей общественности.

Во время празднования государственных праздников с 24 по 26 августа в области произошло 88 массовых мероприятий. Среди них - фестивали, концерты, спортивные соревнования, религиозные мероприятия и тому подобное. Участие в них приняли около 48 тысяч прикарпатцев и гостей края. С целью недопущения правонарушений, выявления факторов возможной угрозы и оперативного реагирования на противоправные действия полицейские работали в усиленном варианте несения службы", - говорится в публикации.

Также местная полиция поблагодарила жителей области и гостям края "за то, что празднуете ответственно".

Как сообщалось ранее, в Киеве весной возле концерт-холла Stereo Plaza акция протеста переросла в массовую драку.

Также мы писали о том, что в апреле в Закарпатской области в городе Берегово произошла драка, в которой приняли участие около 100 человек - ромы выясняли отношения между собой.