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В Ивано-Франковске врачи спасли младенца с коронавирусом: малышу всего полтора месяца

Автор: Анна Шиканова

В Ивано-Франковске медики спасли полуторамесячного малыша с коронавирусной инфекцией. У ребенка были сопутствующие патологии, каждая из которых была опасна для его жизни.

Детали рассказал генеральный директор областной детской клинической больницы Ивано-Франковска Тарас Мельник на своей странице в Facebook.

У полуторамесячного малыша обнаружили коронавирус с воспалением легких и патологией желудка. Малышу провели срочную операцию и после нее он нуждался в искусственной вентиляции легких и внутривенном питании.

"8 марта во реанимационное отделение КНП "ИФОДКЛ ИФОР" поступил 1,5-месячный малыш с тяжелой интоксикацией, одышкой и постоянной рвотой. После проведения обследований было диагностировано совмещенную патологию — коронавирусную инфекцию, осложненной воспалением легких, и пилоростеноз (патология желудка, при которой физиологическое питание невозможно)", - рассказал Тарас Мельник.

Он добавил, что каждое из этих заболеваний является опасным для такого маленького ребенка, а их сочетание – особенно.

"Несмотря на все сложности, профессионализм и кропотливая командная работа медицинского персонала увенчались успехом! Сейчас состояние ребенка значительно улучшилось, маленького пациента перевели из реанимационного отделения для дальнейшего лечения и реабилитации", - добавил руководитель медучреждения.

В Ивано-Франковске врачи спасли полуторамесячного малыша с коронавирусом

Он отметил, что в больницу города в последнее время госпитализируют все больше детей с коронавирусом.

"В нашем заведении все больше маленьких пациентов с коронавирусной инфекцией. И, к сожалению, нередко мы имеем дело с тем, что эта болезнь является не единственным диагнозом ребенка", - резюмировал Мельник.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове врачам не удалось спасти 11-летнего школьника с коронавирусом.

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