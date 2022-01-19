В Ивано-Франковске на Крещение нацгвардейцы силой вытащили из воды мужчину, который сидел в проруби 10 минут

Инцидент произошел утром на Быстрице - река является одним из притоков Днестра - возле пешеходного моста на Пасечную. Происходящее снял на видео очевидец, после чего поделился записью с местными журналистами.

Так как мужчина не слушал людей, которые предупреждали о серьезной опасности из-за такого продолжительного пребывания в воде в холод - более 10 минут! - неравнодушные граждане обратились к нацгвардейцам, которые находились неподалеку.

Гвардейцам воинской части 1241 пришлось насильно доставать странного мужчину из воды, после чего передали медикам.

Оказавшись на берегу, "морж" долго не хотел одеваться. Между тем было видно, что нижняя часть тела мужчины уже посинела.

Как рассказали после случая в пресс-службе Нацгвардии журналистам, когда мужчину вытащили из воды, бойцы НГУ поняли, что он нетрезв и не хотел сам вылезать. Так, гражданин даже имел претензии к своим спасителям.

"Местный житель шел совершить ритуал погружения и провалился под лед. О камни, которые на дне реке, мужчина побил руки, ноги, спину и даже голову", - говорится в сообщении.

Видео: в Ивано-Франковске на Крещение неадекватного мужчину пришлось вытаскивать из воды силой

Стоит обратить внимание, что врачи в целом не рекомендуют во время зимних купаний в холод оставаться в воде дольше, чем 3-5 секунд, а тем, кто практикует закалку водой годами, в проруби лучше не оставаться дольше 1,5-2 минут.

Так что в случае с ивано-франковским 10-минутным "сидельцем" такой ритуал погружения в большой православный праздник мог привести с трагическим последствиям.