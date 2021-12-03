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У Ивана Урганта горе в семье: умерла знаменитая актриса

Автор: Светлана Мащенко

Нина Ургант, советская и российская актриса, бабушка телеведущего Ивана Урганта, умерла в Москве на 93-м году жизни. В последние годы она тяжело болела, а 3 декабря стало известно о смерти звезды.

Об этом сообщают росСМИ.

В июле 2014 года в одном из интервью она призналась, что страдает болезнью Паркинсона.

Нина Ургант - мама актера Андрея Урганта и бабушка Ивана Урганта, более известного как телеведущего и шоумена.

Фото: Нина Ургант (twitter.com/rentvchanne)

Биография актрисы

С 1964 года Нина Ургант была актрисой Ленинградского театра, где играла главные роли благодаря таланту и яркой внешности. Затем она работала в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

В кино она прославилась благодаря ролях в фильмах "Я родом из детства", "Сыновья уходят в бой".

Но наибольшую славу ей принесла роль медсестры Раи из фильма "Белорусский вокзал".

В 2008 году она сыграла свою последнюю роль в кино - в картине "Азиат". Актриса отказалась от съемок, считая, что для нее нет достойных ролей.

Ежегодно 9 мая Нина Ургант пела для ветеранов войны песню из кинофильма "Белорусский вокзал".

Смотрите ниже, как Нина Ургант проникновенно исполняет знаменитый "10-й батальон".

Ранее мы писали про смерть Александра Градского, легендарного певца и композитора, одного из основателей "русского рока".

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