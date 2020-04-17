Иван Маск круглосуточно будет рассказывать украинцам о коронавирусе

В Украине появился свой Иван Маск, который расскажет нам о коронавирусе
Про коронавирус в Украине теперь будет рассказывать Маск, но не Илон, а Иван. Так зовут чатбота, который с помощью Telegram будет сообщать украинцам достоверную информацию от имени Министерства здравоохранения Украины.
Иван Маск сможет проинформировать нас про:
Кроме того Иван Маск: "Советует, как защитить себя и близких. Подсказывает, как действовать в различных ситуациях, связанных с коронавірусною болезнью, согласно протоколам Минздрава", - сказано в сообщении..
Тот самый Иван Маск, который расскажет о коронавирусе (фото: moz.gov.ua)
В чатботе также можно подписаться на ежедневную рассылку данных о статистике заболеваемости. А со временем возможности Ивана Маска будут расширены.
Чтобы воспользоваться Маском, нужно перейти по ссылке.
Ранее мы писали, что в Украине выздоровело рекордное количество заболевших коронавирусом.