В Італії жорстоко вбили 23-річну українку, яка рятувалася від війни: всі деталі

В Італії жорстоко вбили 23-річну українку Анастасію Алашрі. Вона разом з трирічним сином прибула до країни у березні, рятуючись від війни.
Про це повідомляє італійське видання Corriere Di Bologna.
Тіло жінки зі слідами трьох ножових поранень виявили у сільській місцевості Вілла Джулія, на території Фано (Пезаро-Урбіно).
У вбивстві запідозрили колишнього чоловіка Анастасії. Зокрема, у неділю, 13 листопада, дівчина не вийшла на роботу.
З'ясувалось, що в останні місяці стосунки Анастасії та її чоловіка, 32-річного єгиптянина, ставали все більш конфліктними. 11 листопада вона звернулася до поліції, щоб повідомити про переслідування з боку чоловіка.
Зазначається, що на деякий час вона вирішила пожити у свого нового хлопця та колеги по роботі, проте у неділю вранці вирішила повернутися додому, щоб зібрати особисті речі.
Там вона зустрілася із колишнім і між ними виник конфлікт. З того часу Анастасія на зв'язок не виходила.
Про зникнення Анастасії заявив її друг. Прокуратура Пезаро негайно почала пошуки.
Підозрюваного 32-річного єгиптянина вистежили на залізничному вокзалі Болоньї. Ймовірно, він намагався залишити територію Італії.
Під час допиту чоловік зізнався, де вбив Анастасію. На місці знайшли сумки з жіночим одягом і два ножі.
Чоловіка та його все майно арештували.
Анастасія з травня працювала у ресторані в місті Фано. Колеги шоковані від новини та кажуть, що дівчина була доброю та відчайдушною людиною.
"Ця новина шокувала нас, дівчина була дуже доброю і відданою роботі. У вільний час вона давала уроки гри на фортепіано. Музика була її великою пристрастю. Висловлюємо глибокі співчуття. Анастасія назавжди залишаться в наших серцях", - розповів власник закладу.
У Анастасії залишився трирічний син.
В Італії колишній чоловік вбив українку (tgcom24)
Додамо, що дівчина протягом останніх місяців допомогала приймати українських біженців, які тікали від війни. Зазначається, що розшукувати родичів дівчини під час війни буде важко.
Раніше ми повідомляли, що у Польщі знайшли тіло молодої українки. Згодом чоловік зізнався у вбивстві.
Також ми писали, що у Туреччині українку знайшли мертвою з пакетом на голові та в наручниках.