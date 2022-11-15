В Італії жорстоко вбили 23-річну українку, яка рятувалася від війни: всі деталі

Тіло жінки зі слідами трьох ножових поранень виявили у сільській місцевості Вілла Джулія, на території Фано (Пезаро-Урбіно).

У вбивстві запідозрили колишнього чоловіка Анастасії. Зокрема, у неділю, 13 листопада, дівчина не вийшла на роботу.

З'ясувалось, що в останні місяці стосунки Анастасії та її чоловіка, 32-річного єгиптянина, ставали все більш конфліктними. 11 листопада вона звернулася до поліції, щоб повідомити про переслідування з боку чоловіка.

Зазначається, що на деякий час вона вирішила пожити у свого нового хлопця та колеги по роботі, проте у неділю вранці вирішила повернутися додому, щоб зібрати особисті речі.

Там вона зустрілася із колишнім і між ними виник конфлікт. З того часу Анастасія на зв'язок не виходила.

В Італії колишній чоловік вбив українку (tgcom24)

Хто повідомив про зникнення

Про зникнення Анастасії заявив її друг. Прокуратура Пезаро негайно почала пошуки.

Підозрюваного 32-річного єгиптянина вистежили на залізничному вокзалі Болоньї. Ймовірно, він намагався залишити територію Італії.

Під час допиту чоловік зізнався, де вбив Анастасію. На місці знайшли сумки з жіночим одягом і два ножі.

Чоловіка та його все майно арештували.

Колишній чоловік Анастасії (tgcom24)

Анастасія з травня працювала у ресторані в місті Фано. Колеги шоковані від новини та кажуть, що дівчина була доброю та відчайдушною людиною.

"Ця новина шокувала нас, дівчина була дуже доброю і відданою роботі. У вільний час вона давала уроки гри на фортепіано. Музика була її великою пристрастю. Висловлюємо глибокі співчуття. Анастасія назавжди залишаться в наших серцях", - розповів власник закладу.

У Анастасії залишився трирічний син.

В Італії колишній чоловік вбив українку (tgcom24)

Додамо, що дівчина протягом останніх місяців допомогала приймати українських біженців, які тікали від війни. Зазначається, що розшукувати родичів дівчини під час війни буде важко.