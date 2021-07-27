В Италии выпал град размером с яблоко: разрушительная стихия разбила сотни машин (видео)

Так, на видео видно, что в результате стихии пострадали сотни автомобилей, водителей которых град застал на трассе A1 между городами Пьяченца и Парма.

В частности град прошел накануне во второй половине дня. Кроме того, напавший неожиданно град повредил автомобильное стекло и оставил вмятины на кузовах машин.

Также спасатели перекрыли движение на автостраде Милан - Неаполь примерно на три часа для проезда техники и спасателей. Произошло несколько небольших ДТП.

Фото: в Италии выпал град размером с яблоко (facebook.com/igor.zinkevych)