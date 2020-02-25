В Италии растет число жертв коронавируса: людей просят не выходить на улицу

Коронавирус COVID-19 начал вспышку в Италии. В стране уже заражены 229 человек, 72 из них в регионе Ломбардия, 32 - Венето, остальные - в Эмилии Романия, Пьемонте и Лацио, а также - в городе Рим. Украинцев среди них нет. Также известно о семи смертях.

В итальянских городах уже началась паника, люди выстраиваются в очереди в аптеки, а во многих магазинах уже размели все товары на полках.

"Нам поступили аудиосообщения из коммуны, в которых говорится, что всем жителям рекомендуется оставаться дома и ни с кем не контактировать", - рассказала россиянка, которая живет в Ломбардии.

Полки магазинов опустели из-за паники (фото: Говорит Москва)

Женщина отметила, что все праздники отменены, также это коснулось и карнавалов. Транспортное движение остановилось, а людей не пускают и не выпускают из так называемой красной зоны.

"Элементарно я не могу добраться даже до аэропорта, чтобы вернуться домой", - жалуется женщина.

Кстати, такой панике поддались не все города. Например, в туристических местах - Риме, Флоренции жизнь идет своим чередом.

Как мы ранее сообщали, украинка из Италии рассказала всю правду о коронавирусе. Она опубликовала информацию из первых рук.