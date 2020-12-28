В Италии обнаружили новый штамм COVID-19, схожий с британским: что известно

В Италии нашли еще один новый штамм коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Врачи в Италии обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19, который очень похож на британский. Специалисты утверждают, что на Апеннинах этот штамм курсирует уже несколько месяцев – с августа 2020 года.

Как сообщают в издании La Repubblica, новый штамм был обнаружен в Брешии. Он похож на тот штамм, который сейчас распространяется в Великобритании и есть версия, что этот штамм COVID-19 мог стать его предшественником.

"С первых чисел августа в Италии распространяется вариация коронавируса, которая очень похожа на его печально известную "английскую" разновидность", - заявил глава Итальянской ассоциации вирусологов Арнальдо Карузо.

Врачи обнаружили этот штамм случайно, во время наблюдения за пациентом, который в апреле 2020 года переболел COVID-19. А в августе его тест снова показал положительный результат. Несколько следующих тестов снова дали положительный результат.

Специалисты никак не могли понять, как человек смог снова заболеть коронавирусом и решили проверить его тесты более тщательно в лаборатории. Выяснилось, что у пациента коронавирус, но другого штамма.

"К нашему удивлению, мы нашли новый вариант коронавируса, похожий на английский штамм, но не идентичный ему", - добавил Карузо.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач из Закарпатья назвал симптомы нового штамма коронавируса.

А также мы рассказывали о том, что ВОЗ заявляет, что пандемия коронавируса станет не последней для человечества.