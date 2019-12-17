ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

История о герое пожара в Одессе оказалась абсолютным фейком

STYLERЖизнь    17.12.2019 - 11:03
История о герое пожара в Одессе оказалась абсолютным фейком
Пожар в Одессе (коллаж: РБК-Украина)

Пожар в Одессе вызвал скандал с обманом СМИ

Пожар в Одессе в колледже на Троицкой стал одним из самых страшных событий в Украине конца 2019-года. Трагедия унесла жизни 16-ти человек и показала настоящих героев, некоторые из которых погибли.

Но, как оказалось, одна история о "настоящем человеке" стала выдумкой. Об этом рассказал сам автор фейка, пресс-секретарь вице-мэра Одессы Николай Покровский в Facebook. Именно он придумал историю о великодушном баристе, который в ночь пожара, 4 декабря, пригнал к горящему зданию свою кофе-машину и бесплатно угощал всех кофе.

СМИ сразу же ухватились за эту историю, и даже разыскали "героя-баристу". Слова благодарности баристе и его фото появились даже на официальной странице МВС Украины.

"Спасибо Вам за большое сердце! Потому что дело не в цене на чашку кофе, дело в заботе о других", - поблагодарили молодого человека в МВС.

История о герое пожара в Одессе оказалась абсолютным фейком

Пожар в Одессе, бариста якобы всю ночь готовил спасателям кофе (скрин: facebook.com/mvs.gov.ua)

Покровский объяснил свой обман благородными мотивами. Якобы после произошедшего стали появляться устрашающие новости о множестве жертв, и пресс-секретарь чиновника решил новостью о щедром баристе отвлечь от них.

Николай Покровский говорит, что история выдумана, но не до конца. За кофе спасатели действительно не платили, напитки финансировало управление торговли муниципалитета.

История о герое пожара в Одессе оказалась абсолютным фейком

Пожар в Одессе - история о герое-баристе оказалась фейком (скрин: strana.ua)

Позже чиновник извинился перед СМИ за тиражирование заведома неправдивой информации. После того, как автора поста овинили в тиражировании фейков, он удалил пост, а потом и вовсе закрыл свою социальную страницу.

Тем не менее, о двух героях информация достоверная. Это 43-летняя преподаватель колледжа Анна Бортюк, которая выводила студентов из горящего здания, а потом погибла там. А также пожарный Сергей Шатохин, который упал с лестницы, когда тушил пожар. Спасатель на третий день умер в больнице, так и не придя в сознание.

Одесский депутат угодил в скандал: полюбил "русский мир" Спасатели завершили работы на месте пожара в Одессе
Новости Украины Одесса
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь