История о герое пожара в Одессе оказалась абсолютным фейком

Пожар в Одессе (коллаж: РБК-Украина)

Пожар в Одессе вызвал скандал с обманом СМИ

Пожар в Одессе в колледже на Троицкой стал одним из самых страшных событий в Украине конца 2019-года. Трагедия унесла жизни 16-ти человек и показала настоящих героев, некоторые из которых погибли.

Но, как оказалось, одна история о "настоящем человеке" стала выдумкой. Об этом рассказал сам автор фейка, пресс-секретарь вице-мэра Одессы Николай Покровский в Facebook. Именно он придумал историю о великодушном баристе, который в ночь пожара, 4 декабря, пригнал к горящему зданию свою кофе-машину и бесплатно угощал всех кофе.

СМИ сразу же ухватились за эту историю, и даже разыскали "героя-баристу". Слова благодарности баристе и его фото появились даже на официальной странице МВС Украины.

"Спасибо Вам за большое сердце! Потому что дело не в цене на чашку кофе, дело в заботе о других", - поблагодарили молодого человека в МВС.

Пожар в Одессе, бариста якобы всю ночь готовил спасателям кофе (скрин: facebook.com/mvs.gov.ua)

Покровский объяснил свой обман благородными мотивами. Якобы после произошедшего стали появляться устрашающие новости о множестве жертв, и пресс-секретарь чиновника решил новостью о щедром баристе отвлечь от них.

Николай Покровский говорит, что история выдумана, но не до конца. За кофе спасатели действительно не платили, напитки финансировало управление торговли муниципалитета.

Пожар в Одессе - история о герое-баристе оказалась фейком (скрин: strana.ua)

Позже чиновник извинился перед СМИ за тиражирование заведома неправдивой информации. После того, как автора поста овинили в тиражировании фейков, он удалил пост, а потом и вовсе закрыл свою социальную страницу.

Тем не менее, о двух героях информация достоверная. Это 43-летняя преподаватель колледжа Анна Бортюк, которая выводила студентов из горящего здания, а потом погибла там. А также пожарный Сергей Шатохин, который упал с лестницы, когда тушил пожар. Спасатель на третий день умер в больнице, так и не придя в сознание.