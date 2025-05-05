"Історично це вже було". Чи може бути рак після збільшення грудей: пояснення хірурга

Побоювання щодо розвитку онкології після збільшення грудей імплантами існують досі. Однак вони не мають під собою науково обґрунтованих доказів.

Пластичний хірург Дмитро Слоссер в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) пояснив, чому такі страхи є помилковими.

За його словами, історично вже був період, коли у США заборонили використання силіконових імплантів. Їх замінили імплантами, наповненими фізіологічним розчином. Це призвело до хвилі медичного туризму - американки масово їхали до Мексики, щоб поставити традиційні силіконові імпланти.

Наразі ситуація змінилася.

"Оболонка і там, і там із силікону. Організм контактує не з вмістом, а з оболонкою. Фактично і там, і там стоїть силіконовий імплант", — пояснює лікар.

Згодом було доведено безпечність силіконових імплантів. Американська FDA (Управління з продовольства і медикаментів США - ред.) офіційно схвалила їх використання.

Популярні міфи про мамопластику

Одна з поширених побоювань серед жінок, що після встановлення грудних імплантів вони втратять можливість годувати дитину грудьми. Проте це міф.

За словами хірурга, при правильно виконаній операції імплант встановлюють під грудний м'яз, мінімізуючи фізичний вплив на тканини молочної залози.

"Усі мої пацієнтки, яким операція проведена за правильною методикою, можуть годувати грудьми", - зазначає лікар.

Таким чином зберігається і можливість лактації, і чутливість грудей після збільшення.

Багато хто також вважає, що після збільшення грудей не можна спати на животі або піднімати руки. Сучасні методики операцій значно полегшують відновлення, каже Слоссер.

"Можна навіть шампанське пити на другий день після операції. На бік вони лягають, як правило, на третій день після операції. А на животі не просто можна, а я наполягаю, щоб вони починали лежати на твердій поверхні через місяць", - пояснює лікар.

Також за місяць після операції знімаються всі обмеження: можна займатися спортом, спати в будь-якому положенні, повернутися до звичного способу життя.

Відновлення після мамопластики зазвичай проходить легко: можливі лише відчуття важкості, легкі набряки чи синці, що є нормальним етапом реабілітації.