Источник особой опасности: Комаровский сделал заявление о детских игрушках

Доктор Комаровский рассказал о главном правиле, которому необходимо следовать при выборе детских игрушек. Об этом известный педиатр поведал в своем видеоблоге.

По словам Евгения Олеговича, главное требование к детским игрушкам - это безопасность. Также педиатр рассказал о некоторых нюансах.

Правило №1

Для каждого возраста должна быть своя категория игрушек. Производитель всегда должен указывать ее на маркировке.

"За этим надо всячески следить", - заявляет Комаровский.

Комаровский рассказал о детских игрушках (фото: pixabay.com)

Правило №2

От ребенка нужно прятать игрушки старших братьев и сестер.

Правило №3

Источником особой опасности являются магниты и батарейки. Нужно следить, чтобы ребенок не достал батарейку и не выковырял магнит.

Правило №4

Необходимо быть особо осторожным с игрушками ручной работы, а также с игрушками, которые массово раздают во время праздников.

"Поверьте, что безопасность таких игрушек точно не является приоритетом для их производителей", - уверен педиатр.

Комаровский рассказал об опасных детских игрушках (видео: YouTube)