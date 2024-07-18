Істина посередині: дієтолог розповіла, чому не можна поділяти їжу на "хорошу" та "погану"

Усі звикли ділити їжу на "хорошу" та "погану". Однак, це не зовсім правильно, адже навіть не зовсім корисна їжа може приносити іншу користь для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Наталії Самойленко.

Що варто знати про "хорошу" та "погану" їжу

За словами експерта, не варто ділити їжу на дуже хорошу та погану, адже істина посередині.

Зокрема, можна знаходити компроміси з будь-якими продуктами, але є медичні якісь показання і в деяких випадках варто обмежувати сіль, споживання цукру або смажену їжу, якщо в людини є якісь проблеми зі здоров'ям.

Звісно є продукти які більш нутрітивно щільні, в яких більше корисних властивостей. В них є повноцінний склад по білках, жирам, вуглеводам, є багато вітамінів та мікроелементів.

Звісно таку їжу потрібно вважати більш корисною. Але людині дуже складно жити виключно на корисних продуктах і деяка шкідлива їжа може емоційно підтримати і тоді людина отримує якесь задоволення від піци чи якої пасти.

"Хай така їжа буде в раціоні. Будемо вважати, що в цих нутритивно бідних продуктах є одна важлива складова для здоров'я - вони покращують настрій і це також ліки", - розповіла Самойленко.

Тому можна міксувати корисну і не дуже їжу для того, щоб мати і задоволення і користь одночасно.

До чого насправді призводить поділ їжі

Згадайте дитинство: заховані цукерки завжди хотілося з’їсти набагато сильніше, ніж солодощі, які лежали на столі. Подібний принцип застосується до будь-яких життєвих ситуацій та особливо до їжі.

Важливо знати, чим агресивніше ви забороняєте собі "шкідливу" їжу, тим сильніше вам її хочеться.

За словами дієтолога, будь-які обмеження ведуть до переїдання. Припустимо, любите ви шоколад, але вирішуєте, що в найближчий місяць їсти його не можна. А потім, діставшись до забороненого, з’їдаєте цілу плитку або кілька.

Поділ продуктів формує обмежувальний тип порушення харчової поведінки. Уникати варто тільки трансжирів, адже такі продукти збільшують ризик розвитку атеросклерозу і, відповідно, серцево-судинних захворювань. Трансжири містяться в маргарині, спредах, знежирених молочних продуктах, пластівцях для сніданку, готових напівфабрикатах.