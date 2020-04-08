Исследователи сделали заявление об эффективном препарате от коронавируса

Коронавирус во всем мире уже диагностирован у более 1,4 миллиона человек, а во Всемирной организации здравоохранения призвал государства не торопиться снимать карантинные ограничения. Ученые в разных странах занимаются разработкой вакцины от COVID-19, но пока нет никаких официальных лекарственных средств, предназначенных для лечения инфекции.

В то же время появляются сообщения об успешном лечении коронавируса некоторыми альтернативными препаратами. Один из них - хлорохин (вещество, на котором основаны препараты для предотвращения и лечения малярии).

Так, уже существует достаточное доклиническое обоснование и доказательства эффективности такого вещество для лечения COVID-19, а также доказательства безопасности от длительного применения в клинической практике по другим показаниям. Об этом пишет ScienceDirect.

В публикации отмечается, что на данный момент не существует известного эффективного фармацевтического лечения от коронавируса, хотя оно очень необходимо для пациентов, страдающих тяжелой формой заболевания.

Хлорохин является эффективным противомалярийным и протиамебиазним препаратом. Наиболее устойчивы к нему штаммы Plasmodium falciparum.

В Украине хлорохинфосфат не продается, но одна из отечественных фармацевтических компаний готова производить препарат с гидроксихлорохином, хотя на получение соответствующего разрешения от госрегулятора могут понадобиться годы.

Хлорохин используется во всем мире более 70 лет и входит в модельный список основных лекарственных средств ВОЗ. Он дешевый и имеет установленный профиль клинической безопасности. Однако эффективность и безопасность применения хлорохина для лечения пневмонии SARS-CoV-2 (новый вирус, вызывающий COVID-19) остается неясными.

В связи с этим был проведен систематический обзор и обобщение данных, касающихся хлорохина для лечения COVID-19.

Исследователи провели систематический обзор научных статей с информацией об эффективности и безопасности хлорохина и связанных с хлорохином препаратов у пациентов с пневмонией SARS-CoV-2.

В итоге из 234 источников (156 из PubMed, 73 EMBASE и 5 из других источников) после проверки были выделены 6 соответствующих материалов.

Согласно выводам исследователей, действительно есть доклинические доказательства эффективности использования хлорохина для лечения пациентов с коронавирусом.

"Тем не менее, клиническое использование должно либо соответствовать схеме мониторинга неотложных случаев незарегистрированных вмешательств (MEURI), либо этически утверждаться в качестве испытания, как заявлено Всемирной организацией здравоохранения. Данные о безопасности и данные высококачественных клинических испытаний крайне необходимы", - говорится в материале.

К слову, еще в феврале директор Китайского национального центра развития биотехнологий при Министерстве науки и технологий Чжан Синьминь заявил, что эксперименты показали, что хлорохинфосфат может эффективно ингибировать новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщалось ранее, об эффективности такого лекарственного коктейля - хлорохин и гидроксихлорохин, которые иногда совмещают с антибиотиком азитромицином - заявил даже президент США Дональд Трамп. В то же время в профильном американском издании STAT отметили, что для окончательных выводов потребуется еще месяц или более времени, и масштабные исследования продолжаются.

Также мы писали о том, что недавно украинские ученые начали разрабатывать первое отечественное средство для лечения коронавируса - это будет генерическая копия противовирусного препарата Авиган (Фавипиравир). Так, оригинальный препарат был разработан в Японии в 2014 году, в 2015 году прошел 3 фазу клинических испытаний в США, а затем был испытан во время эпидемии в Ухане и разрешен к экспериментальному применению в Италии против COVID-19.