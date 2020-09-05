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Исполнятся самые смелые мечты: названы наиболее везучие знаки Зодиака в сентябре

Суббота 05 сентября 2020 06:00
Исполнятся самые смелые мечты: названы наиболее везучие знаки Зодиака в сентябре
Гороскоп 2020 (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Астрологи рассказали про знаки Зодиака, которые исполнят самые заветные мечты

Гороскоп на сентябрь 2020 назовет знаки Зодиака, которым будет способствовать сама Вселенная. Представители этих созвездий исполнят самые заветные желания, смогут добиться успеха и реализоваться в первый месяц осени.

Кого ждет невероятный фарт в любви, работе, деньгах и здоровье, рассказали астрологи. Об этом пишет slovofraza.

Tелец

Вам пора забыть об излишней прагматичности и сомнениях, ведь сентябрь позволит реализовать самые смелые мечты. В сентябре Tелец сбросит с себя ярмо труженика и наконец-то займется тем делом, что вызывает наибольший интерес. Для кого-то это творчество, а есть и те, кто не откажется от путешествия. Гороскоп спешит порадоваться за вас, ведь в сентябре представится возможность сделать первый шаг в сторону мечты. Главное - не струсить.

Лев

Лев знает, что счастье к нему придет, если он станет знаменитым, богатым и влиятельным. Вселенная вас услышала, а гороскоп спешит реализовать запросы. В сентябре представится легкая возможность занять руководящую должность. Это станет первым шагом на пути к реализации вашей грандиозной мечты. До конца сентября Лев уже сможет похвастаться примечательными результатами.

Скорпион

Астропрогноз сразу предупреждает Скорпиона о том, что сентябрь окажется сложным месяцем. Но именно наличие проблем, конкурентов и сложностей заставляют проявить себя и активно бороться. Будет сложно, но Скорпион не намерен отступать, тем более что до результата буквально руку протянуть. И вы справитесь, получив истинное наслаждение от процесса и от цели.

Стрелец

В сентябре у Стрельца появится шанс реализовать многие желания. Интересно, что всего одно действие позволит реализовать все ваши мечты. Так, у некоторых Стрельцов хватит смелости и концентрации, чтобы открыть свой бизнес. Вы будете выкладываться максимально и сможете снять с себя бремя подчинения (сам себе начальник), начнете путешествовать и расширять список знакомств.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака ждет ошеломительный успех осенью 2020.

Также сообщалось в гороскопе Таро на сентябрь, какие судьбоносные перемены ждут всех нас.

Кроме того, в нашем материале мы сообщали, что астролог предупредила о бедах, которые нас ждут из-за транзитного Марса в Овне.

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