Испания будет пускать только вакцинированных украинских туристов: названа дата

С 24 мая Испания откроет границы для туристов из стран, не входящих в ЕС, но входят в список стран с низким риском заражения COVID-19. Въезд будет возможен без надобности предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

В этот список будут включены Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Израиль.

Кроме того, с 7 июня в стране заработают новые правила приема иностранных граждан. Так, официально Испания будет пускать всех вакцинированных путешественников, независимо от страны происхождения.

Какие условия въезда

Главным требованием является то, чтобы путешественники были привиты вакцинами, одобренными Европейским регулятором (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Как заявил премьер-министр, власти рассчитывают, что летом в Испанию приедут от 30% до 40% международных туристов. К концу года страна надеется на то, что турпоток достигнет 60-70%.

Кроме того, европейские сертификаты вакцинации "позволят, чтобы нынешнее лето было значительно лучше для туристической отрасли, чем в 2020 году".