В Испании ученые нашли останки нового вида динозавров, которые пришли из Африки

Найденные останки титанозавра являются самым полным скелетом этой травоядной группы динозавров, которые когда-либо находили в Европе.

Кроме того, абдитозавр - самый крупный вид титанозавров, обнаруженный на Иберо-Армориканском острове - древнем регионе, который в настоящее время находится на территории Иберии и юге Франции.

Данные динозавры жили 70,5 миллионов лет назад, их длина была не менее 17,5 метра, а вес составлял примерно 14 тонн. Размер этого гиганта - один из самых удивительных фактов для исследователей.

Археологи нашли останки нового вида титанозавров (фото: archaeologynewsnetwork.blogspot.com)

"Титанозавры из верхнего мелового периода Европы, обычно были небольшими из-за их эволюции в островных условиях", - пояснил палеонтолог Бернат Вила.

В течение верхнего мелового периода (между 83 и 66 миллионами лет до н.е.) Европа представляла собой большой архипелаг, состоящий из десятков островов.

Археологи нашли останки нового вида титанозавров (фото: archaeologynewsnetwork.blogspot.com)

Виды динозавров, которые эволюционировали там, имели относительно небольшие размеры или даже карликовые по сравнению с их родственниками, живущими на больших массивах суши. В первую очередь это связано из-за ограниченности пищевых ресурсов на островах.

Ученые предполагают, что крупные динозавры из Африки попали в Европу после глобального падения уровня моря.

Археологи нашли останки нового вида титанозавров (фото: archaeologynewsnetwork.blogspot.com)

Новая находка является большим шагом вперед в понимании эволюции динозавров-зауроподов в конце мелового периода, и позволяет по-новому посмотреть на жизнь динозавров за последние 15 миллионов лет до их исчезновения.