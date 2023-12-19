Вогняні фонтани і величезна тріщина. В Ісландії вивергається вулкан: моторошні фото та відео

Що відомо про вулкан

Вулкан викинув лаву та дим на велику територію, погрожуючи прилеглому місту. До цього минулого місяця місцева влада евакуювала майже 4000 жителів рибальського містечка Гріндавік і закрила найближчий геотермальний курорт Блакитна лагуна.

Виверження почалося північніше міста 18 грудня пізно ввечері. З кінця жовтня в районі столиці країни Рейк'явіка спостерігається підвищена сейсмічна активність, там було зареєстровано тисячі підземних поштовхів.

У цивільній обороні заявили, що виверження сталося швидко і, зважаючи на все, було "досить великим". Повідомляється, що лава тече у всіх напрямках із великої тріщини у вулкані.

В Ісландії прокинувся вулкан (фото: Getty Images)

19 грудня уряд Ісландії заявив, що довжина тріщини становить майже 4 кілометри. У заяві додано, що це четверте виверження у цьому районі з 2021 року та найбільше на цей час.

Минулого місяця було видано наказ про евакуацію Гріндавіка та прилеглих населених пунктів, який забороняє мешканцям залишатися у своїх будинках на ніч, оскільки нависла загроза виверження вулкана.

Місто з населенням понад 3000 осіб, яке в якийсь момент ризикувало опинитися на шляху поточної лави, евакуйовано. Це популярне місце серед туристів, оскільки воно знаходиться приблизно за 7 кілометрів від знаменитого геотермального курорту Блакитна лагуна.

Виверження не становить загрози для життя, йдеться у заяві уряду Ісландії. Людей просять не наближатися до цього району.

В Ісландії вивергається вулкан (фото: facebook.com/Almannavarnir)

Також дивіться відео потужне виверження вулкана.