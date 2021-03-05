Что может исказить результат теста на коронавирус: врач сделал предупреждение

В Украине растет количество новых больных с коронавирусом. За последние два дня медики фиксируют скачок заболевания и количество больных ежедневно снова превысил 10 тысяч. В правительстве не исключают введение нового карантина в ближайшее время.

Известный украинский врач, руководитель одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий напомнил украинцам на своей странице в Facebook , когда проявляются первые симптомы после заражения коронавирусом и как нужно правильно проводить тестирование.

"Как быстро после контакта с больным на COVID-19 у меня появятся первые симптомы? Чаще всего через 5-6 дней", - рассказал Жиравецкий и порекомендовал не заниматься самолечением, а отправляться к врачу после появления первых симптомов коронавируса.

Он отметил, что не стоит перед тестированием проводить некоторые манипуляции, так как это может исказить результат.

"При появлении первых симптомов делайте тест на антиген или ПЦР-тест на COVID-19. ПЦР-тест более чувствительный. Употребление еды или закапывание носа не может сделать эти тесты позитивными, а наоборот – может показать, что вируса у вас нет. Поэтому перед тестом прислушайтесь к рекомендациям, которые есть на сайте лабораторий. Если у вас тест оказался положительным, то сообщите об этом вашему семейному врачу", - добавил медик.