Искали убийцу 9 лет: разгадана тайна смерти игрока NBA

Лоренцен Райт умер 9 лет назад в результате многочисленных огнестрельных ранений. Его тело было обнаружено в лесном массиве неподалеку от дома бывшей жены в Мемфисе. 34-летний атлет умер от рук собственной супруги. Шерра Райт призналась в содеянном только недавно и получила 30 лет тюрьмы. Об этом сообщает New York Post.

Напомним, что в последний раз перед смертью Райта видели, когда он покидал дом своей бывшей супруги 18 июля 2010 года. 22 июля его семья заявила в полицию о его пропаже. 28 июля его тело было найдено в лесопосадке рядом с Hacks Cross Road. Также сообщалось, что 19 июля рано утром на номер 911 с его телефона поступил вызов. Во время разговора с диспетчером раздался выстрел. Согласно расследованию, Райт был убит.

Лоренцен Райт умер 9 лет назад - полиция нашла преступника (фото: wikipedia.org)

Бывшая супруга центрового Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лоренцена Райта получила 30 лет тюрьмы за соучастие в предумышленном убийстве своего мужа. Следствие выяснило, что Шерра давно планировала убийство Лоренцена ради получения страховых выплат в размере 1 миллиона долларов. После первой неудачной попытки она уговорила помочь ей некого Билли Тернера, с которым баскетболист ходил вместе в церковь.

Как сообщают американские СМИ, Шерра пошла на сделку с прокурором и признала вину. По итогам судебного заседания оба подсудимых были признаны виновными в убийстве первой степени, Райт получила 30-летний срок. Через 9 лет у нее будет возможность получить условно-досрочное освобождение.

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