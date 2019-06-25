Искалечил отец: мальчик под Одессой просит деньги на ампутацию ноги (фото)

Украинцев просят помочь школьнику из Измаила под Одессой, которому нужно провести операцию по ампутации ноги. Еще в детстве пьяный опец травмировал Пашу, с тех пор он перенес 7 операций, но из-за нехватки денег нужную медпомощь не получил. Теперь ему необходима только такая радикальная мера, рассказал Даниил Слободенюк на своей странице в Facebook.

Мальчик просит милостыню возле входа в один из торговых центров. Мужчина не остался равнодушным и расспросил о беде.

Паша - житель села Богатое - рассказал, что еще во младенчестве батя по пьяне сильно ударил его по ноге. Ребенку несколько раз делали операцию, но в итоге из-за тяжелого материального состояния дошло до того, что ногу нужно ампутировать чуть выше колена.

Мальчик Паша собирает деньги на операцию (фото с Facebook-страницы Даниила Слободенюка)

"После чего нужен специальный протез. Все это стоит около 120 тысяч гривен. У него таких денег нет, поэтому он приехал в город к бабушке, стоит с надписью и просит денег. Таким способом хочет накопить на операцию и протез", - говорится в публикации.

Мама мальчика работает поденно в теплицах, денег семье не хватает, и сам мальчик вынужден экономить на еде.

"Он уже собрал около 8 тыс сам, но этого очень мало. Он стоит каждый день после обеда возле "Копейки". Так что можно подходить, не стеснятся. Также есть идея организовать сбор денег. Я думаю в наших силах изменить жизнь парня к лучшему! Сумма не такая уж большая!?" - предложил Слободенюк.

Как пишет местное издание Usionline.com, судьбой парня заинтересовались измаильские благотворители из фонда соцпомощи "Крылья надежды".

Фото: фонд соцпомощи "Крылья надежды"

"Они пригласили мальчика в офис и в ближайшее время хотят познакомиться с его мамой и начать сбор денег на его операцию", - сообщается в публикации.

Напомним, недавно Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров обратились к украинцам с просьбой помочь мальчику из Броваров.

Как сообщалось ранее, недавно в Донецкой области задержали мошенника, который позвонил отцу больной девушки и, представившись волонтером Красного Креста, узнал конфиденциальные банковские данные. Мошенник проник в электронный банковский кабинет владельца счета и перевел деньги с чужой карты на девять открытых им счетов.

Также мы писали о том, что под Киевом на аттракционах в Аквапарке ВышГора ребенок получил серьезную травму ног, а среди персонала комплекса отдыха не нашлось ни одного человека, который мог бы помочь девочке.