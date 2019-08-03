Ищут больше месяца: в Днепре пропала женщина с психическим заболеванием

В Днепре пропала 60-летняя Людмила Кузьмовна Ильчук. Ее разыскивают уже более месяца. Около 6:00 утра 20 июня она вышла из дома и не вернулась. Родные утратили с ней связь. Также родственники добавили, что разыскиваемая страдает шизофренией. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепра.

Ранее Людмила Ильчук неоднократно уходила из дома, где проживает вместе с матерью. В этот раз вестей от нее нет более месяца. Родные пропавшей не знают, во что она была одета, однако убеждены, что при себе у нее было удостоверение инвалида 2-й группы. Правоохранители считают, что она может просто гулять по улицам.

Приметы, по которым можно распознать Людмилу Ильчук: голубые глаза, короткие темные волосы, рост около 150 см.

В Днепре пропала женщина с шизофренией – розыск (фото: dp.informator.ua)

Правоохранители просят жителей Днепра не быть равнодушными. Если вы заметили Людмилу Ильчук на улице или знаете, где она может находиться, сообщите об этом на спецлинию "102" либо в Соборное отделение полиции, позвонив по телефону (097) 642-34-22.

Напомним, что ранее под Киевом пропала 89-летняя женщина. Женщина страдает склерозом.