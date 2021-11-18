Ирина Федишин рассказала о трагедии в семье

"Сегодня у нас печальные новости… Отошел от нас наш дедушка Антон… А еще в июле мы праздновали его 80-летие. Скучаем… Вечная память… Покойтесь с Богом", - написала артистка.

Дедушка Ирины Федишин (фото: facebook.com/iryna.fedyshyn.7)

Певица также опубликовала несколько снимков с родственником, включая фото с его дня рождения.

Дедушка Ирины Федишин (фото: facebook.com/iryna.fedyshyn.7)

Позже в Instagram она написала о том, что дедушку похоронили сегодня, 18 ноября.

Поклонники и коллеги певицы выразили свои соболезнования и слова поддержки.