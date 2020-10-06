Ирина Билык дала концерт в Харькове в разгар пандемии: жители в шоке

Ирина Билык вслед за Ольгой Поляковой дала концерт в Харькове. Стоит отметить, что город находится в "желтой зоне" и за последние сутки там было диагностировано почти 500 случаев заражения COVID-19.

Артистка выступила на сцене харьковского Дворца студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Концерт состоялся в понедельник вечером, 5 октября. Видео выступления Ирины Билык разместили в Instagram-аккаунте "Труха Харьков". Однако пресс-службы певицы не стала размещать на официальных страницах артистки ни видео, ни фотографий мероприятия. Сама Ирина Билык не комментирует концерт.

"Ирина Билык вслед за Поляковой покоряет Харьков", - говорится в подписи к видео.

Местные жители высказали возмущение тем, что в разгар пандемии дают разрешение на проведение массовых мероприятий. Они обеспокоены тем, что Харьков из-за таких концертов может уйти на более жесткий карантин.

Зачем их пускают, из-за них могут Харьков перекрыть в карантинную зону, где всем перекроют кислород, никому не интересно их творчество.

Кто платит?

Стоит отметить, что Ирина Билык заранее анонсировала этот концерт в Харькове. Следующее выступление артистки запланировано на 13 октября – в Виннице.

Напомним, ранее мы писали о том, что Оля Полякова попала в грандиозный скандал из-за концерта в Харькове в разгар пандемии.

А также рассказывали о том, что Коляденко сделал заявление о своих отношениях с Билык.