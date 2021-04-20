Ипотека под 7%: как воспользоваться программой и купить квартиру

Что можно приобрести в ипотеку под 7% годовых?

Ипотека - вид банковского кредитования под залог объекта недвижимости. Поэтому в ипотеку можно приобрести любой объект недвижимости: как коммерческий, так и жилой. Однако для получения ипотеки под 7% действуют свои правила.

Квадратные метры рассчитываются по формуле 20 кв.м на одного члена семьи. Если же семья состоит из двух человек, то они могут приобрести квартиру площадью до 50 кв.м. При этом максимальная стоимость квартиры не должна превышать 2, 5 млн грн, а сумма кредита - 2 млн грн сроком до 20 лет.

Условия программы распространяются на такие объекты недвижимости:

квартиры в многоквартирном доме, принятые в эксплуатацию в текущем году или не ранее чем в течение 3-х лет, предшествующих текущему году.

частный дом с земельным участком, на котором он расположен, принятый в эксплуатацию в текущем году или не ранее, чем в течение предыдущих 3-х лет.

имущественные права на квартиру в объекте незавершенного строительства (у аккредитованных банком застройщиков / объектах), приобретенных или строительство которых финансируется (инвестируется) заемщиком.

Каковы условия получения ипотеки и какие банки участвуют в программе?

В целом все граждане Украины имеют возможность получить ипотечный кредит. Однако с ипотекой под 7% не все так просто.

Дело в том, что реальная ипотечная ставка у банков 10%, однако государство со своей стороны компенсирует разницу из государственного бюджета. С этой целью было создано специальное предприятие – "Украинская финансовая жилищная компания", а для поддержки бизнеса и приобретения объектов коммерческой недвижимости в ипотеку под 7% обеспечит Фонд развития предпринимательства. Эти компании выступают гарантом для банка и платят свою долю по кредиту ежемесячно на счет банка-ипотекодателя.

Учитывая то, что государство фактически является драйвером развития доступного ипотечного кредитования, здесь действуют несколько иные требования к заемщикам, чем в ситуации с ипотекой под 10%.

На ипотеку под 7% можно рассчитывать, если вы:

находитесь на квартирном учете;

у вас есть жилье, не превышающее 13,65 кв.м на одного члена семьи;

у вас молодая семья не старше 35 лет

вы можете предоставить официальные источники доходов семьи за 6 месяцев.

Кроме этого, важны и финансовые требования банков по платежеспособности заемщика, ведь именно ипотекодатель, то есть банк, несет значительные риски в случае неуплаты по кредиту.

Фактически, ситуация на банковском рынке свидетельствует о том, что нижняя планка доходов составляет 35 000 грн совокупного дохода в месяц.

Например, если банковский платеж составляет 15 500 грн / мес. - это 40-45% совокупного дохода семьи, то в этом случае вам банк согласует договор кредитования. Если платеж превышает 40-45% совокупного дохода семьи, то, скорее всего, банк вам откажет, или попросит предоставить дополнительные документы, увеличить размер первого взноса, предоставить поручителей.

На сегодня получить ипотеку под 7% можно в следующих банках: "Укргазбанк", ПриватБанк, "Ощадбанк", банк "Глобус", "Кредобанк", "Мегабанк" и "ОТП Банк".

Какие трудности могут возникнуть при оформлении ипотеки под 7%?

Для того, чтобы оценить реальность получения кредитов по новой государственной программе "доступная ипотека под 7%" мы обратились к эксперту рынка недвижимости Игорю Оверко, который является генеральным директором Строительной группы "Синергия", одного из застройщиков в Украине, который успешно работает с доступной ипотекой.

"Мы, в Строительной группе "Синергия", уже более 3 лет работаем с ипотечным кредитованием. За это время нам удалось помочь более сотне украинцев получить собственное жилье в ипотеку. Однако, к сожалению, мы вынуждены констатировать тот факт, что количество запросов в банки значительно превышает число заключенных сделок. Это связано с тем, что банки ставят слишком жесткие требования к заемщикам с целью минимизации своих рисков. Речь идет о подтверждении платежеспособности покупателя, которому необходимо продемонстрировать совокупный официальный доход своей семьи за последние полгода. Еще на платежеспособность влияет и ежемесячная стоимость ипотеки, которая не должна превышать 40-45% дохода семьи. Со своей стороны, мы советуем потребителям трезво оценивать свои возможности и выбирать жилье, посильное для их кошелька", - сообщил Оверко.

Ипотека под 7% - это реально

В середине апреля 2021 года, "Синергия" реализовала первую квартиру по программе доступное жилье под 7% годовых.

"В отдел продаж Строительной группы "Синергия" обратился клиент с намерением приобрести квартиру в ипотеку по программе 10% годовых. Учитывая то, что он отвечал всем условиям для получения ипотеки по программе 7% годовых, мы посоветовали ему подать заявку именно на эту программу. Свое первое жилье он выбрал в жилом комплексе комфорт класса "City Park" рядом с "Центральным парком" в городе Ирпень. Речь идет о видовой двухкомнатной квартире площадью 58 квадратных метров стоимостью 1300000 грн. Конечно, это больше, чем он мог получить по условиям программы, поэтому 8 квадратных метров были оформлены вне договора ипотеки. Кредит на жилье человек получил от нашего партнера "Ощадбанк", - рассказывает Игорь Оверко.

По его словам, учитывая, что это первое жилье клиента, а его ежемесячный доход составляет более 30 000 грн в месяц, "Ощадбанк" согласился предоставить ипотеку сроком на 15 лет с первым взносом в 15% и ежемесячным платежом - 16 000 грн. Весь период оформления ипотеки длился 3 недели - от выбора квартиры до оформления права собственности.

"Дольше всего подтверждали соответствие жилья требованиям программы. Во-первых, ограниченность в квадратных метрах уменьшает количество вариантов квартир для потребителя. Во-вторых, не менее важной является оценка стоимости квартиры, ведь программой предусмотрены лимиты. В-третьих, отмечу, что в программе предусмотрено приобретение жилья в домах, которые уже введены в эксплуатацию. Учитывая то, что много жилья продается еще на этапе строительства, то выбор клиента значительно сужается - с 2000 вероятных вариантов квартир клиенту на выбор может остаться не более 20. Однако, несмотря на все эти трудности, я точно могу подтвердить, что программа работает и получить квартиру под 7% годовых вполне реально, как показывает пример нашего клиента", - прокомментировал генеральный директор Строительной группы "Синергия" Игорь Оверко.