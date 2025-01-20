iPhone SE 4 загрожує Android-смартфонам середнього класу унікальною функцією: подробиці

Минулого року Apple Intelligence став доступний тільки на флагманських пристроях компанії, включно з інтеграцією ChatGPT, Genmoji, Writing Tools та іншими можливостями. Це залишило більшість користувачів iOS без цих функцій, оскільки вони вимагають iPhone 16 або 15 Pro.

Новий iPhone SE 4, згідно зі звітом Bloomberg, стане першим пристроєм у своїй серії з підтримкою Apple Intelligence. Очікується, що він буде оснащений чипом A17 Pro або A18, 8 ГБ ОЗП і запропонує такі можливості, як генерація зображень, інтеграція ChatGPT з Siri, поліпшені інструменти для роботи з текстом і фото.

Крім того, прогнозується оновлення апаратного забезпечення: OLED-дисплей, підтримка Face ID, 48-мегапіксельна камера і новий корпус.

Apple Intelligence і всі ці поліпшення можуть підвищити ціну пристрою, але вона, ймовірно, залишиться нижче 500 доларів. Apple вже відзначає зменшення запасів iPhone SE 3, що вказує на швидкий запуск iPhone SE 4, можливо, у березні.

Для користувачів, які шукають ШІ-функції, це може стати найкращим вибором у своєму ціновому діапазоні, особливо на тлі обмежених опцій серед Android-пристроїв.