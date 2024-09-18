За скільки можна купити iPhone 16 в Україні: огляд цін

Початок продажів iPhone 16 в Україні

В Україні продажі нових моделей зазвичай стартують за кілька тижнів після глобальної презентації. При цьому багато магазинів можуть пропонувати попереднє замовлення, що дозволяє придбати смартфон ще до офіційного старту продажу.

Замовити iPhone в Україні можна буде орієнтовно з 20 вересня. Сам продаж нових смартфонів може розпочатися з 27 вересня, повідомили Forbes у прес-службах рітейлерів "Фокстрот", Comfy, "Алло" та Rozetka.

Ціни на різні версії лінійки iPhone 16

iPhone 16

Вартість базової моделі iPhone 16 з обсягом пам'яті 128 ГБ починається від 42 199 гривень, а верхня планка цін сягає 59 999 гривень. За 256 ГБ доведеться заплатити від 46 699 гривень, а за 512 ГБ - від 58 399 до 66 319 гривень.

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iPhone 16 Plus

Вартість iPhone 16 Plus починається від 46 999 гривень за версію 128 ГБ пам'яті та може досягати 65 199 гривень за модель з максимальним обсягом пам'яті 512 ГБ. Модель з 256 ГБ пам'яті оцінюється в 52 599 гривень.

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iPhone 16 Pro

Модель iPhone 16 Pro пропонує широкий вибір конфігурацій на будь-який смак та гаманець. Вартість базової версії у розмірі 128 ГБ пам'яті варіюється від 55 699 до 64 179 гривень.

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Модель з 256 ГБ пам'яті коштуватиме від 61 099 до 70 609 гривень, а топова версія з 512 ГБ пам'яті доступна за ціною від 71 899 до 80 399 гривень.

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Вартість моделі на 1 ТБ пам'яті доступна від 80 899 до 89 999 гривень.

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iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max пропонує широкий діапазон цін, залежно від обсягу пам'яті. Модель з 256 ГБ обійдеться від 66 099 до 80 159 гривень, версія з 512 ГБ - від 77 699 до 86 669 гривень, а топова модель з 1 ТБ пам'яті доступна за ціною від 89 399 до 93 339 гривень.

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Що буде із цінами на старі моделі iPhone після виходу новинки?

Із появою iPhone 16 очікується традиційне зниження цін на старі моделі iPhone. Зокрема, ціна на iPhone 15 може зменшитися на 10-15 відсотків, а на ще більш старі моделі, такі як iPhone 14 або iPhone 13, знижки можуть бути ще більшими.

Важливо відзначити, що старі моделі залишаються популярними серед українських користувачів, тому магазини можуть робити спеціальні акції для прискорення продажу залишків попередніх поколінь.

У той же час деякі продавці можуть швидко розпродати популярні моделі, такі як iPhone 15, оскільки багато користувачів вибирають цю модель як більш вигідну альтернативу iPhone 16.