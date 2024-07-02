Без інтиму або з сексом "десь-колись": експерт пояснив, чи можуть бути такі стосунки хорошими

Комунікація та взаєморозуміння

Важливо, щоб обидва партнери мали чітке уявлення про свої потреби та бажання. Відкрита та чесна комунікація допомагає уникнути непорозумінь і конфліктів. Якщо партнери згодні на відсутність сексу або рідкісну близькість і відчувають задоволення від інших аспектів своїх стосунків, їхній зв'язок може бути дуже міцним.

Емоційна близькість

Емоційна підтримка, довіра і взаємна повага є ключовими елементами успішних стосунків. Багато пар знаходять щастя в емоційній близькості, спільних інтересах і життєвих цілях. Емоційний зв'язок може бути настільки ж потужним, як і фізичний, забезпечуючи стабільність та задоволення у стосунках.

Індивідуальні потреби

Люди мають різні сексуальні потреби. Деякі можуть бути сексуально активними, тоді як інші відчувають меншу потребу в сексуальній близькості. Важливо враховувати ці індивідуальні відмінності та знаходити компроміси, які задовольняють обох партнерів. Відсутність частого сексу може бути прийнятною, якщо інші аспекти стосунків компенсують цю потребу.

Підтримка та спільні інтереси

Партнери можуть підтримувати та зміцнювати свої стосунки, беручи участь у спільних заходах, хобі або проєктах. Спільні інтереси допомагають створити міцний фундамент для стосунків, навіть якщо сексуальна складова відсутня. Важливо знайти те, що об'єднує пару і приносить радість обом партнерам.

Терапевтичний підхід

У деяких випадках відсутність сексу може бути пов'язана з медичними або психологічними причинами. Терапія або консультації з фахівцем можуть допомогти розібратися в причинах і знайти рішення, які підійдуть обом партнерам. Це може бути особливо корисно, якщо один із партнерів відчуває невдоволення через відсутність сексу.

Поліаморія та відкриті стосунки

Деякі пари обирають відкриті стосунки або поліаморію як спосіб задовольнити свої сексуальні потреби поза межами основних стосунків. Це може бути рішенням, якщо один із партнерів має вищу сексуальну потребу, але це вимагає високого рівня довіри, комунікації та взаємної поваги.

"Стосунки без сексу або з рідкісною близькістю можуть бути успішними, якщо обидва партнери згодні з цим і знаходять задоволення в інших аспектах свого зв'язку. Емоційна близькість, спільні інтереси та взаємна підтримка є ключовими для таких стосунків. Головне - це відкрита комунікація та готовність працювати над стосунками, враховуючи потреби обох партнерів", - зазначає експерт.

Віталій Курсік додав, що сексуальна складова важлива, але не єдина умова успіху стосунків. Пара може бути щасливою та задоволеною без частого сексу, якщо вони знаходять інші способи зміцнити свій зв'язок і підтримувати близькість.