Інтимність і підтримка: "Холостяк" Терен розсекретив, що для нього важливо у стосунках

Військовий-ветеран Олександр Будько з позивним "Терен" - головний герой нового сезону реаліті-шоу про кохання "Холостяк", який нещодавно поставив на місце людей, котрі пліткують про його поранення і втрату ніг , цього разу відверто розповів про топ-5 найважливіших речей у стосунках.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його новий пост в Instagram .

За словами Терена, для нього величезну роль відіграють спілкування, емоційна підтримка, прийняття, спільний розвиток та інтимність.

"Відкритий і чесний діалог завжди допомагає вирішити конфлікти, якщо вони виникають. Часто буває так, що мене щось хвилює, і я починаю надумувати зайве, вигадуючи те, чого немає, бо не наважуюся запитати", - зазначив холостяк.

Також він зазначив, що важливо знаходити в собі сміливість обговорити те, що тебе хвилює, з партнером.

"Не завжди легко спокійно реагувати на певні слова чи дії партнерки, особливо враховуючи мою імпульсивність. Але я намагаюся тримати себе в руках і бути підтримкою для неї, особливо в складні моменти. Водночас важливо разом радіти прекрасним подіям, розділяючи щасливі емоції", - зазначив він, пояснюючи, що для нього означає емоційна підтримка.

Потім ветеран війни написав, що важливо приймати людину такою, якою вона є, адже ідеальних людей не існує.

Головний герой "Холостяка" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

"Для мене важливо приймати ці особливості, тому що саме вони роблять мою партнерку такою, яку я люблю. Кожен новий момент тільки додає глибини нашим стосункам", - підкреслив Олександр Будько.

Далі Терен продовжив і написав, що не менш важливо, щоб кожна людина, бувши у стосунках, розвивалася.

"Не менш важливо знаходити час для власного розвитку і водночас підтримувати прагнення до росту партнерки. При цьому дуже цінно мати точки дотику - моменти, коли ми розвиваємося як пара", - зазначив він.

Останнім пунктом він відзначив інтимність. Для Терена це не тільки фізичний, а й емоційний зв'язок.

"Важливо знаходити моменти, коли можна обійняти одне одного, поділитися таємницями, думками чи мріями. А фізична близькість, своєю чергою, ще більше зміцнює емоційний зв'язок і нашу любов", - підсумував він.

Олександр "Терен" Будько (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Зазначимо, що Терен - військовий, ветеран, громадський діяч, автор книги "Історія впертого чоловіка" та учасник збірної Invictus Games.

Нещодавно він розповів про перший секс після поранення і втрати ніг. Холостяк чесно зізнався, що спочатку не міг навіть думати про таке, бо його постійно переслідував біль. Однак на той момент Олександр був у стосунках, і його дівчина дуже підтримувала його і піклувалася. Поступово до нього повернувся потяг.

Також ветеран війни не став мовчати, коли блогерка Таня Пренткович висловилася на його адресу і людей з інвалідністю.

Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)