UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Інтимні секрети, які знають лише щасливі пари

Які секрети відомі щасливим парам (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Щасливі пари знають про деякі інтимні секрети, які дозволяють їм на довгий час зберігати гармонійні стосунки.

Про це пише Telegram Інтим. Секс та стосунки.

З часом кількість сексу може зменшуватися, але якість зростає

У тривалих стосунках пари, зазвичай, рідше займаються сексом, ніж в перші місяці і роки. І це нормально, якщо ви не втрачаєте якість: вивчаєте і робите те, що заводить вашого партнера, експериментуєте.

Нічий оргазм не важливіший за іншого

Якщо ви думаєте, що ваш оргазм важливіший, ніж його, це може привести до проблем в стосунках. В щасливій парі кожен з партнерів радий зробити приємно іншому, тому що від цього і йому добре.

Ви багато втрачаєте, якщо не експериментуєте

Така людська сутність, що важко залишатися сeксуально зацікавленим в одній людині все життя. Тому потрібно урізноманітнити сeкс чимось іншим.

Не зациклюйтеся на оргазмі

По-перше, шукайте нові способи довести партнера до оргазму і отримати його, навіть якщо ви знаєте, як це зробити перевіреним методом за 5 хвилин. А по-друге, не забувайте про емоційну і чуттєву складову сексу.

Не використовуйте cекс як зброю у стосунках

Не шантажуйте сексом. Ви не повинні ним займатися, коли у вас немає настрою. Але якщо ви стримуєтеся, просто, щоб довести свою правоту або показати образу - це неправильно.

Раніше ми писали, як розпізнати хронічного чоловіка-зрадника.

Крім того читайте, що робити, якщо застукали чоловіка за переглядом фільмів для дорослих.

Читайте РБК-Україна в Google News
стосункиинтим