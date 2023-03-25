Інтимні секрети, які знають лише щасливі пари
Щасливі пари знають про деякі інтимні секрети, які дозволяють їм на довгий час зберігати гармонійні стосунки.
Про це пише Telegram Інтим. Секс та стосунки.
З часом кількість сексу може зменшуватися, але якість зростає
У тривалих стосунках пари, зазвичай, рідше займаються сексом, ніж в перші місяці і роки. І це нормально, якщо ви не втрачаєте якість: вивчаєте і робите те, що заводить вашого партнера, експериментуєте.
Нічий оргазм не важливіший за іншого
Якщо ви думаєте, що ваш оргазм важливіший, ніж його, це може привести до проблем в стосунках. В щасливій парі кожен з партнерів радий зробити приємно іншому, тому що від цього і йому добре.
Ви багато втрачаєте, якщо не експериментуєте
Така людська сутність, що важко залишатися сeксуально зацікавленим в одній людині все життя. Тому потрібно урізноманітнити сeкс чимось іншим.
Не зациклюйтеся на оргазмі
По-перше, шукайте нові способи довести партнера до оргазму і отримати його, навіть якщо ви знаєте, як це зробити перевіреним методом за 5 хвилин. А по-друге, не забувайте про емоційну і чуттєву складову сексу.
Не використовуйте cекс як зброю у стосунках
Не шантажуйте сексом. Ви не повинні ним займатися, коли у вас немає настрою. Але якщо ви стримуєтеся, просто, щоб довести свою правоту або показати образу - це неправильно.
Раніше ми писали, як розпізнати хронічного чоловіка-зрадника.
Крім того читайте, що робити, якщо застукали чоловіка за переглядом фільмів для дорослих.