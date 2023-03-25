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Інтимні секрети, які знають лише щасливі пари

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Субота 25 березня 2023 22:10
Інтимні секрети, які знають лише щасливі пари Які секрети відомі щасливим парам (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Щасливі пари знають про деякі інтимні секрети, які дозволяють їм на довгий час зберігати гармонійні стосунки.

Про це пише Telegram Інтим. Секс та стосунки.

З часом кількість сексу може зменшуватися, але якість зростає

У тривалих стосунках пари, зазвичай, рідше займаються сексом, ніж в перші місяці і роки. І це нормально, якщо ви не втрачаєте якість: вивчаєте і робите те, що заводить вашого партнера, експериментуєте.

Нічий оргазм не важливіший за іншого

Якщо ви думаєте, що ваш оргазм важливіший, ніж його, це може привести до проблем в стосунках. В щасливій парі кожен з партнерів радий зробити приємно іншому, тому що від цього і йому добре.

Ви багато втрачаєте, якщо не експериментуєте

Така людська сутність, що важко залишатися сeксуально зацікавленим в одній людині все життя. Тому потрібно урізноманітнити сeкс чимось іншим.

Не зациклюйтеся на оргазмі

По-перше, шукайте нові способи довести партнера до оргазму і отримати його, навіть якщо ви знаєте, як це зробити перевіреним методом за 5 хвилин. А по-друге, не забувайте про емоційну і чуттєву складову сексу.

Не використовуйте cекс як зброю у стосунках

Не шантажуйте сексом. Ви не повинні ним займатися, коли у вас немає настрою. Але якщо ви стримуєтеся, просто, щоб довести свою правоту або показати образу - це неправильно.

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