Інтимні фото та відео Асті "злили" в мережу. Зрадниці довелося виправдовуватися

Анна Асті зганьбилась у мережі

Так, нещодавно ЗМІ та Telegram-канали "вибухнули" заголовками про те, що інтимні фото Асті потрапили в мережу. На знімках зрадниця позувала оголеною.

Однак значно більше уваги отримало відео. Як стверджується, на ньому сама співачка. Невідомий чоловік зняв статевий акт з нібито Asti (її обличчя не видно). І користувачі стверджують, що це дійсно вона, оскільки помітили родимки та тату, які є в Анни.

Примітно, що в Асті є чоловік. І на відео точно не він, як стверджують коментатори.

Анна Asti (фото: росЗМІ)

Реакція Асті

Співачка намагалася відмовчуватися, проте їй усе ж довелося хоч якось прокоментувати скандальний "злив".

Вона заявила, що "стала жертвою злочинців, які незаконно проникли в її телефон і вкрали особисту інформацію". Співачка підтвердила, що на фото справді вона.

Проте зрадниця стверджує, що відео "їй не належить". Крім цього, Asti стверджує, що останні пів року вона "переживала справжній жах". За словами Анни, хтось намагався підірвати її репутацію.

"Всі фотоматеріали призначалися виключно для мого чоловіка, і так, у нас є особисте інтимне життя. У нас все гаразд. Ми поряд, любимо один одного і разом долаємо це випробування. Ми просимо поважати нашу приватність і припинити поширювати ці матеріали", - написала вона.

Крім цього, опальна артистка благає ЗМІ не розповсюджувати інформацію про "злив". Через все це вона боїться "збожеволіти".

Асті відреагувала на скандальний "злив" (фото: росЗМІ)

Хто така Анна Asti

Співачка з Черкас виступала як в Україні, так і в РФ. За кілька років до початку повномасштабної війни вона отримала дозвіл на проживання і майже весь час проводила на території країни-агресорки.

А у лютому 2022 року Асті приїхала до України, тут вона планувала знімати кліп. 24 лютого, коли РФ почала повномасштабну війну, співачка ховалася від ракет в укритті, а потім втекла з України разом зі своїм чоловіком. Далі вона вирушила до РФ.

Зрадниця нічого не говорить про війну, не засуджує путінський режим та не підтримує Україну. Натомість Асті отримала російське громадянство і тепер сплачує податки до скарбниці країни-агресорки.