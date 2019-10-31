Интим в Раде: топ громких секс-скандалов в 2019 году

Верховная Рада девятого созыва проработала всего два месяца, но уже успела вляпаться в ряд скандалов, некоторые из которых имеют довольно пикантный окрас. Самые главные секс-скандалы от новоизбранных нардепов - в материале Styler.

В наше время личная жизнь современных нардепов все чаще становиться всеобщим достоянием благодаря прогрессу - наличию у каждого смартфонов и высококачественным фото и видеокамерам журналистов.

Но народные избранники, прерасно зная, что вся их личная переписка может быть предана огласке, продолжают игнорировать опасность.

"Зеленая кнопочка" Криворучкина

47-летняя нардеп от "Слуги народа" Елена Криворучкина была первой, интимная переписка которой "взорвала" общественность. Еще в сентябре фотографы запечатлели ее переписку с неким мужчиной, которого она лаконично подписала "Любимый". А он Криворучкину ласково называл "зеленая кнопочка".

Самые громкие секс-скандалы в Раде 2019 (Елена Криворучкина, фото соцсети, Страна)

Произошло все в сентябре во время голосования за снятие депутатской неприкосновенности.

"Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь", - такой был страстный посыл "Любимому" от Криворучкиной.

Клубничка с намеком на нетрадиционную ориентацию

Народный депутат от "Слуги народа" Анатолий Остапенко попал в неловкую ситуацию из-за странной переписки с мужчиной. Во время заседания парламентарий общался с неким Лешей Сильченко.

Собеседники договаривались о завтрашней встрече, на которую Лешу пригласили прийти "в трусах", на что тот ответил "трах*ть себя не дам".

Самые громкие секс-скандалы в Раде 2019 (Анатолий Остапенко, фото: facebook.com/anon.wm)

Кива - звезда Pornhub

Одиозный Илья Кива попал в небывалый скандал после видео, сделанного журналистами. Общение нардепа от ОПЗЖ с моделью из Одессы закончилось странными движениями, которыми Кива долго и настойчиво поправлял что-то в штанах.

Самые громкие секс-скандалы в Раде 2019 (Илья Кива, видео: YouTube/TVgolosnaroda)

Позже сам Кива сказал, что это монтаж, и все мужчины так делают, если есть что поправлять. Стоит отметить, что ролик с Кивой даже попал на канал Pornhub, но видео там не стало настолько популярным, как опубликованное в Украине (более 2 млн просмотров).

100 $ за час от Богдана Яременко

Последним и, пожалуй, наиболее громким скандалом, стало заказывание проститутки нардепом "Слуги народа" и экс-дипломатом 48-летним Богданом Яременко.

30 октября в СМИ попали снимки, как Яременко общается в чатах интим-знакомств онлайн, а также обсуждает условия встречи с проституткой.

"Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный - табу. Час - 100 долларов. Два часа - 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно", - таков был ответ некой девушки на запрос Яременко.

Самые громкие секс-скандалы в Раде 2019 (Богдан Яременко, фото: Bykvu)

Стоит отметить, что нардеп тут же назвал переписку провокацией для журналистов. Мол, он решил специально подкинуть прессе инфоповод.

Самые громкие секс-скандалы в Раде 2019 (Богдан Яременко, скрин: facebook.com/bohdan.yaremenko)

Но в СМИ появились "новинки от Яременко": видеозапись, на которой нардеп лайкает себе "половинку" в Tinder, а также новая порция личной переписки. В одной из них Яременко спрашивает, сколько девушке нужно денег в месяц, а в другой честно рассказывает, что женат.

Самые громкие секс-скандалы в Раде 2019 (Богдан Яременко, фото: Bykvu)

Самые громкие секс-скандалы в Раде 2019 (Богдан Яременко, видео: Bykvu)

Позже Богдан Яременко удаляет предыдущий пост и просит прощения у жены, детей, фракции, президента.

Самые громкие секс-скандалы в Раде 2019 (Богдан Яременко, скрин: facebook.com/bohdan.yaremenko)

Как выяснилось, такое покаяние появилось неспроста. Яременко написал пранкер, который представился генпрокурором Русланом Рябошапкой. "Прокурор" сказал, что президент очень недоволен и потребовал, чтобы Яременко публично извинился.

Самые громкие секс-скандалы в Раде 2019 (Богдан Яременко, фото: Страна)