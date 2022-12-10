Інтим під час вагітності: в яких випадках це категорично заборонено

Після настання вагітності міняється не тільки тіло жінки, але і взаємини з партнером. Деякі пари відчувають охолодження один до одного, а деякі переживають пік інтимного життя. Жінка відчуває себе більш жіночною, груди збільшуються, стегна круглішають.
Як би то не було, часто партнери відмовляються від інтиму, адже бояться нашкодити майбутній дитині. Але чи це вірна думка?
Про це розповіли в Telegram-каналі Сексологія.
Лікарі кажуть, що сексом займатися під час вагітності можна, але з обережністю.
Звісно, від деяких поз доведеться відмовитися, як і від жорстких прийомчиків, якщо ви таке любили до вагітності.
В будь-якому випадку, вам потрібно проконсультуватися з вашим гінекологом, адже кожна вагітність – унікальна.
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