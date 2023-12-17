Ідеальний спосіб схуднення? Тренер Луценко назвала усі переваги і недоліки інтервального голодування

Інтервальне голодування набирає все більшої популярності, особливо, якщо врахувати, що до новорічних свят залишилось зовсім мало часу. Дехто вважає цей режим харчування ідеальним способом для схуднення, інші ж критикують його, бо він начебто може призвести до порушення харчової поведінки.
Про те, які переваги та недоліки має інтервальне голодування, пояснює РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію фітнес-тренера Аніти Луценко в Instagram.
Які переваги інтервального голодування
"Інтервальне голодування - система харчування, що заснована на принципі: є проміжок часу (наприклад 16 годин), коли не можна їсти і час, коли можна їсти (8 годин). Зазвичай це відсутність традиційного сніданку і вечері", - каже тренер.
Ці інтервали для прийому їжі можуть варіюватися, наприклад тривати з 12.00 до 20.00, або з 10.00 до 18.00. Людина може сама вирішувати, як їй зручніше.
Переваги:
якщо комфортно мати такий принцип в голові для обмеження вживання зайвого і це працює - значить ви знайшли свій спосіб для контролю ваги
відсутність переїдання сприяє кращому здоров’ю і довголіттю
якщо комфортно не снідати чи не вечеряти і це не викликає стресу - для вас підходить такий режим
це один із видів обмеження калорійності раціону
можна сильно не перейматись складом їжі, бо просто не встигнете з'їсти багато
Які недоліки такого режиму харчування
при захворюваннях жовчного відсутність сніданку з часом може нашкодити здоров’ю, спровокувавши застій жовчі
може з’явитись відчуття, що це єдиний принцип для їжі і буде обмежене розуміння принципів здорового харчування у тому проміжку, коли їсте
можна просто не їсти після 19.00 чи 20.00 і ви схуднете. Тож це додаткові обмеження
людина може не встигати за проміжок дозволеного часу для їжі з’їсти необхідне: вітаміни, мінерали, клітковину, білок, жир. Особливо, якщо немає складеного меню
може виникати зацикленість і розлад харчової поведінки. Постановка цього принципу в центр життя і емоційний стрес, якщо це правило випадково порушується
можливе порушення сну
цей тип харчування може просто не підходити саме вам і є сенс пошукати інші варіанти