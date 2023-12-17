Ідеальний спосіб схуднення? Тренер Луценко назвала усі переваги і недоліки інтервального голодування

Які переваги інтервального голодування

"Інтервальне голодування - система харчування, що заснована на принципі: є проміжок часу (наприклад 16 годин), коли не можна їсти і час, коли можна їсти (8 годин). Зазвичай це відсутність традиційного сніданку і вечері", - каже тренер.

Ці інтервали для прийому їжі можуть варіюватися, наприклад тривати з 12.00 до 20.00, або з 10.00 до 18.00. Людина може сама вирішувати, як їй зручніше.

Переваги:

якщо комфортно мати такий принцип в голові для обмеження вживання зайвого і це працює - значить ви знайшли свій спосіб для контролю ваги

відсутність переїдання сприяє кращому здоров’ю і довголіттю

якщо комфортно не снідати чи не вечеряти і це не викликає стресу - для вас підходить такий режим

це один із видів обмеження калорійності раціону

можна сильно не перейматись складом їжі, бо просто не встигнете з'їсти багато

Які недоліки такого режиму харчування