Інтервальне голодування чи підрахунок калорій: що краще для схуднення

Схуднення - актуальна тема для багатьох, і часто виникає питання: що ефективніше, інтервальне голодування чи традиційні дієти? Нове дослідження порівняло ці два підходи та виявило, що краще для врати ваги.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Як працює інтервальне голодування?

Науковці продовжують активно досліджувати різні підходи до схуднення, і нещодавнє рандомізоване дослідження, опубліковане в авторитетному журналі Annals of Internal Medicine, пролило світло на порівняльну ефективність інтервального голодування та традиційного обмеження калорій. Результати свідчать на користь першого.

Дослідження показало, що інтервальне голодування за схемою 4:3 (чотири дні звичайного харчування, три дні значного скорочення калорій) виявилося ефективнішим у втраті ваги та легшим у дотриманні порівняно з щоденним обмеженням калорій. Учасники групи інтервального голодування не лише втратили більше кілограмів, але й рідше припиняли участь у дослідженні (19% проти 30% у групі щоденного обмеження калорій).

Інтервальне голодування має різні форми. Одна з них передбачає щоденне обмеження часу для прийому їжі (так зване "харчове вікно"). Інший підхід, як у згаданому дослідженні (4:3), полягає в чергуванні днів з майже повним обмеженням калорій та днів вільного харчування. Перевагою такого методу є відсутність необхідності щоденно підраховувати калорії, що робить його простішим і може допомогти легше переносити відчуття голоду.

Протягом 12-місячного дослідження група інтервального голодування продемонструвала більший загальний відсоток обмеження калорій, що свідчить про кращу стійкість до такого режиму харчування протягом тривалого часу. Автори дослідження зазначають, що щоденне обмеження калорій часто буває складно підтримувати, і багато хто з тих, хто схуд за його допомогою, згодом знову набирають вагу.

Деталі дослідження про дієти

У дослідженні взяли участь 165 пацієнтів із середнім віком 42 роки та середньою вагою 97,4 кг. Учасники були випадково розподілені на дві групи: одна дотримувалася інтервального голодування 3:4 (фактично 4:3, з урахуванням днів вільного харчування), обмежуючи калорії на 80% тричі на тиждень, а інша щоденно скорочувала споживання калорій на 34%. Обидві групи також брали участь у програмі схуднення з поведінковою підтримкою та рекомендаціями щодо фізичної активності.

Результати показали, що через 12 місяців група інтервального голодування втратила в середньому 7,7 кг, тоді як група щоденного обмеження калорій – 4,8 кг. Крім того, значно більший відсоток учасників групи інтервального голодування досягли значного зниження ваги (5% і 10% від початкової маси тіла). Також спостерігалися позитивні зміни в складі тіла, ІМТ та об’ємі талії на користь групи інтервального голодування. Цікаво, що деякі показники здоров’я, такі як артеріальний тиск та рівень холестерину, також покращилися більше в групі інтервального голодування.

Важливо зазначити, що наразі немає даних про безпеку такого харчування для певних груп населення, включаючи дітей, літніх людей, вагітних, жінок, що годують груддю, а також людей з певними захворюваннями.

Експерти вважають інтервальне голодування перспективним варіантом для схуднення, проте наголошують, що універсальної стратегії не існує. Ефективність такого підходу може залежати від індивідуальних особливостей людини. Крім того, будь-яка дієта повинна бути збалансованою та забезпечувати організм усіма необхідними поживними речовинами.

Що краще інтервальне голодування, чи обмеження калорій?

Нове дослідження підтверджує, що інтервальне голодування за схемою 4:3 може бути ефективнішим та прийнятнішим для схуднення, ніж традиційне щоденне обмеження калорій. Однак, перш ніж змінювати свій раціон, необхідно проконсультуватися з лікарем або дієтологом, щоб визначити найкращий підхід саме для вас.