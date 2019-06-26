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Интенсивные осадки разрушили автомобильный мост на Прикарпатье: шокирующие фото

STYLERЖизнь    26.06.2019 - 10:57
Интенсивные осадки разрушили автомобильный мост на Прикарпатье: шокирующие фото
Коллаж РБК-Украина

Осадки оставили местных жителей без моста

25 июня в 11:51 интенсивные осадки на Прикарпатье привели к проседанию и частичному обрушению автомобильного моста через местный поток Рушир в селе Люча Косовского района на автодороге местного значения. Об этом информирует управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

По словам сельского головы села Люча Косовского района, в результате интенсивных осадков 23 и 24 июня, состоялось поднятие уровня воды в местном ручье Рушир, который впадает в реку Лючка. 

Интенсивные осадки разрушили автомобильный мост на Прикарпатье: шокирующие фотоФото: vikna.if.ua

Из-за обрушенного моста отсутствует подъезд к селу Космач, в котором проживает 6054 человек и к поселка Люча-Рушир, где проживают 1360 человек. Объезд есть только через село Прокурава, что на расстоянии около 35 км.

Органы местного самоуправления принимаются меры по восстановлению автомобильного сообщения с населенными пунктами. На месте происшествия работала мобильная оперативная группа Косовского райотдела УДСНС в области.

Напомним, что ранее, 6 июня в Арцизе под Одессой прошел сильный ливень, который сменился градом. Местным жителям удалось сфотографировать кусочки льда, которые падали с неба - они были в форме кораллов. 

Мы писали о том, что ураган разнес в щепки село под Херсоном. 

А также о том, что недавно в Тернопольской области было жуткое наводнение и местные жители сняли, как вода сносит все на своем пути.

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