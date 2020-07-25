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Инсульт у женщин: медики назвали самые первые симптомы этого заболевания

Автор: Анна Шиканова

Врачи рассказали, какие симптомы сигнализируют о развитии инсульта

Инсульт – это нарушение или серьезное уменьшение кровоснабжения определенной части мозга. Такие изменения могут повлиять не только на работу мозга, но и на функционирование разных частей тела. Очень важно обратиться к врачу при появлении первых симптомов, так как чем дольше ограничивается приток крови к мозгу, тем сильнее будут последствия. Некоторые из них могут быть необратимыми.

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Быстрое обращение за квалифицированной медицинской помощью может не только снизить риск появления серьезных нарушений в работе мозга, но и спасти жизнь человеку. Врачи назвали первые признаки инсульта у женщин, так как у них есть свои специфические симптомы. Об этом пишет издание News 18.

Первые признаки инсульта у женщин обычно не связывают с повреждением мозга и поэтому часто за помощью обращаются тогда, когда уже заболевание нанесло серьезный вред организму. Однако, согласно исследованию, у женщин в пожилом возрасте риск развития инсульта в несколько раз выше, чем у мужчин. Женщины после инсульта восстанавливаются намного дольше и тяжелее, чем мужчины и эту ситуацию усугубляют другие специфические заболевания и склонность к депрессии.

На что стоит обратить внимание:

  • Чувство усталости
  • Тошнота и рвота, которые не связаны с употреблением пищи
  • Судороги и боль
  • Затруднение дыхания
  • Икота, которая долго не проходит

Медики рекомендуют при обнаружении таким признаков, особенно, если несколько из них развиваются одновременно, немедленно обратиться за медицинской помощью. Не обязательно, что они свидетельствуют о развитии инсульта, но только специалист сможет определить, с чем связано такое состояние.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы самые болезни, от которых чаще всего умирают в Украине.

А также рассказывали о том, какие симптомы сигнализируют о проблемах с сердцем.

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