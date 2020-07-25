Инсульт у женщин: медики назвали самые первые симптомы этого заболевания

Врачи рассказали, какие симптомы сигнализируют о развитии инсульта
Инсульт – это нарушение или серьезное уменьшение кровоснабжения определенной части мозга. Такие изменения могут повлиять не только на работу мозга, но и на функционирование разных частей тела. Очень важно обратиться к врачу при появлении первых симптомов, так как чем дольше ограничивается приток крови к мозгу, тем сильнее будут последствия. Некоторые из них могут быть необратимыми.
Быстрое обращение за квалифицированной медицинской помощью может не только снизить риск появления серьезных нарушений в работе мозга, но и спасти жизнь человеку. Врачи назвали первые признаки инсульта у женщин, так как у них есть свои специфические симптомы. Об этом пишет издание News 18.
Первые признаки инсульта у женщин обычно не связывают с повреждением мозга и поэтому часто за помощью обращаются тогда, когда уже заболевание нанесло серьезный вред организму. Однако, согласно исследованию, у женщин в пожилом возрасте риск развития инсульта в несколько раз выше, чем у мужчин. Женщины после инсульта восстанавливаются намного дольше и тяжелее, чем мужчины и эту ситуацию усугубляют другие специфические заболевания и склонность к депрессии.
Медики рекомендуют при обнаружении таким признаков, особенно, если несколько из них развиваются одновременно, немедленно обратиться за медицинской помощью. Не обязательно, что они свидетельствуют о развитии инсульта, но только специалист сможет определить, с чем связано такое состояние.
Напомним, ранее мы писали о том, что названы самые болезни, от которых чаще всего умирают в Украине.
А также рассказывали о том, какие симптомы сигнализируют о проблемах с сердцем.