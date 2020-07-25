Инсульт у женщин: медики назвали самые первые симптомы этого заболевания

Первые симптомы инсульта у женщин (Коллаж РБК-Украина)

Врачи рассказали, какие симптомы сигнализируют о развитии инсульта

Инсульт – это нарушение или серьезное уменьшение кровоснабжения определенной части мозга. Такие изменения могут повлиять не только на работу мозга, но и на функционирование разных частей тела. Очень важно обратиться к врачу при появлении первых симптомов, так как чем дольше ограничивается приток крови к мозгу, тем сильнее будут последствия. Некоторые из них могут быть необратимыми.

Быстрое обращение за квалифицированной медицинской помощью может не только снизить риск появления серьезных нарушений в работе мозга, но и спасти жизнь человеку. Врачи назвали первые признаки инсульта у женщин, так как у них есть свои специфические симптомы. Об этом пишет издание News 18.

Первые признаки инсульта у женщин обычно не связывают с повреждением мозга и поэтому часто за помощью обращаются тогда, когда уже заболевание нанесло серьезный вред организму. Однако, согласно исследованию, у женщин в пожилом возрасте риск развития инсульта в несколько раз выше, чем у мужчин. Женщины после инсульта восстанавливаются намного дольше и тяжелее, чем мужчины и эту ситуацию усугубляют другие специфические заболевания и склонность к депрессии.

На что стоит обратить внимание:

Чувство усталости

Тошнота и рвота, которые не связаны с употреблением пищи

Судороги и боль

Затруднение дыхания

Икота, которая долго не проходит

Медики рекомендуют при обнаружении таким признаков, особенно, если несколько из них развиваются одновременно, немедленно обратиться за медицинской помощью. Не обязательно, что они свидетельствуют о развитии инсульта, но только специалист сможет определить, с чем связано такое состояние.

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