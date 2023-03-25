Інсульт молодшає! П'ять слів, які допоможуть вчасно розпізнати удар

Інсульт - критичний стан, при якому важлива кожна хвилина для надання вчасної допомоги. Розпізнати його можна, якщо знати просте правило.
Про це розповіла в Instagram кардіолог Наталя Іванюк.
Інсульт - друга найпоширеніша причина смертності в Україні. За даними МОЗ, кожні 4 хвилини стається 1 інсульт. І лише 10% людей, які його перенесли, згодом повертаються до нормального життя.
Інсульт - це стан, при якому порушується кровообіг у мозку. Частина нервових клітин пошкоджується і вже не може виконувати свої функції.
"Важливо розуміти, що це не якась "далека" хвороба, яка буває тільки у літніх людей! Інсульт "молодшає"!" - наголошує медик.
Абревіатура МОЗОК - простий спосіб запамʼятати перші ознаки інсульту. Якщо ви помічаєте один або кілька симптомів, одразу телефонуйте 103! Навіть якщо симптоми пройшли!
Обовʼязково збережіть цю інформацію! Адже своєчасна реакція і допомога може врятувати здоровʼя і навіть життя!
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