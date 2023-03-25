Інсульт молодшає! П'ять слів, які допоможуть вчасно розпізнати удар

Чому під загрозою кожен?

Інсульт - друга найпоширеніша причина смертності в Україні. За даними МОЗ, кожні 4 хвилини стається 1 інсульт. І лише 10% людей, які його перенесли, згодом повертаються до нормального життя.

Інсульт - це стан, при якому порушується кровообіг у мозку. Частина нервових клітин пошкоджується і вже не може виконувати свої функції.

"Важливо розуміти, що це не якась "далека" хвороба, яка буває тільки у літніх людей! Інсульт "молодшає"!" - наголошує медик.

Якщо ви належите до якоїсь із цих груп ризику, будьте особливо уважні до свого здоровʼя:

підвищений тиск;

серцево-судинні захворювання (атеросклероз, вади серця і т. д.);

цукровий діабет;

високий холестерин;

ожиріння;

нездоровий спосіб життя: паління, надмірне вживання алкоголю, малорухливий спосіб життя.

Як розпізнати інсульт?

Абревіатура МОЗОК - простий спосіб запамʼятати перші ознаки інсульту. Якщо ви помічаєте один або кілька симптомів, одразу телефонуйте 103! Навіть якщо симптоми пройшли!

М - мовлення (проблеми з вимовою чи розумінням слів).

- мовлення (проблеми з вимовою чи розумінням слів). О - очі (раптове погіршення зору в 1 чи обох очах, двоїння тощо).

- очі (раптове погіршення зору в 1 чи обох очах, двоїння тощо). З - запаморочення (може супроводжуватися нудотою, втратою координації).

- запаморочення (може супроводжуватися нудотою, втратою координації). О - обличчя (зʼявляється асиметрія, при усмішці кут рота опущений).

- обличчя (зʼявляється асиметрія, при усмішці кут рота опущений). К - кінцівки (оніміння чи слабкість, часто з 1 боку тіла).

Обовʼязково збережіть цю інформацію! Адже своєчасна реакція і допомога може врятувати здоровʼя і навіть життя!