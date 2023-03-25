UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Інсульт молодшає! П'ять слів, які допоможуть вчасно розпізнати удар

Як вчасно розпізнати інсульт (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Інсульт - критичний стан, при якому важлива кожна хвилина для надання вчасної допомоги. Розпізнати його можна, якщо знати просте правило.

Про це розповіла в Instagram кардіолог Наталя Іванюк.

Чому під загрозою кожен?

Інсульт - друга найпоширеніша причина смертності в Україні. За даними МОЗ, кожні 4 хвилини стається 1 інсульт. І лише 10% людей, які його перенесли, згодом повертаються до нормального життя.

Інсульт - це стан, при якому порушується кровообіг у мозку. Частина нервових клітин пошкоджується і вже не може виконувати свої функції.

"Важливо розуміти, що це не якась "далека" хвороба, яка буває тільки у літніх людей! Інсульт "молодшає"!" - наголошує медик.

Якщо ви належите до якоїсь із цих груп ризику, будьте особливо уважні до свого здоровʼя:

  • підвищений тиск;
  • серцево-судинні захворювання (атеросклероз, вади серця і т. д.);
  • цукровий діабет;
  • високий холестерин;
  • ожиріння;
  • нездоровий спосіб життя: паління, надмірне вживання алкоголю, малорухливий спосіб життя.

Як розпізнати інсульт?

Абревіатура МОЗОК - простий спосіб запамʼятати перші ознаки інсульту. Якщо ви помічаєте один або кілька симптомів, одразу телефонуйте 103! Навіть якщо симптоми пройшли!

  • М - мовлення (проблеми з вимовою чи розумінням слів).
  • О - очі (раптове погіршення зору в 1 чи обох очах, двоїння тощо).
  • З - запаморочення (може супроводжуватися нудотою, втратою координації).
  • О - обличчя (зʼявляється асиметрія, при усмішці кут рота опущений).
  • К - кінцівки (оніміння чи слабкість, часто з 1 боку тіла).

Обовʼязково збережіть цю інформацію! Адже своєчасна реакція і допомога може врятувати здоровʼя і навіть життя!

Раніше ми писали, що не можна робити при підвищеному тиску.

Крім того дізнайтеся про 5 препаратів, які нічого не лікують, а ми платимо за них великі гроші.

Читайте РБК-Україна в Google News
кардіологздоровьеврачи