Instagram засипає підлітків шок-контентом: нове розслідування викрило правду

80% підлітків відчувають тривожність у Instagram

Протягом двох тижнів було створено п’ять тестових акаунтів, які імітували профілі підлітків, і всі вони регулярно отримували сексуалізований та неприйнятний контент.

Навіть при активованому фільтрі чутливого вмісту стрічка Instagram демонструвала відверті публікації. У чотирьох із п’яти акаунтів з’являвся контент, пов’язаний із розладами харчової поведінки, ідеалізацією зовнішності та тілесним соромом.

“Близько 80% стрічки мого акаунта були заповнені темами про стосунки або жартами сексуального характеру. Вони не були прямо порнографічними, але залишали мало місця для уяви”, - зазначив один із підлітків-тестерів.

Згідно з 26-сторінковим звітом, 55% позначеного контенту стосувалося сексуальних актів, поведінки чи зображень. Один із роликів набрав понад 3,3 мільйона лайків.

Понад 55% - це матеріали сексуального характеру, решта стосується образу тіла, агресії та деструктивних тем (фото: Accountable Tech)

Алгоритм просував шкідливі ідеали

Окрім сексуалізованих матеріалів, Instagram активно показував підліткам відео з пропагандою алкоголю, вживанням стероїдів, бодішеймінгом, а також расистським, гомофобним і мізогінним контентом. Деякі акаунти взагалі не отримали базового захисту від небажаних коментарів і контенту.

Це не перший випадок, коли Meta опиняється в епіцентрі скандалу. У 2021 році витік внутрішніх документів показав, що компанія знала про негативний вплив Instagram на психічне здоров’я підлітків, особливо дівчат.

Як часто діти стикалися з небажаним контентом, незважаючи на обмеження (фото: Accountable Tech)

Meta все заперечує

У коментарі The Washington Post представники Meta заявили, що звіт є "маніпулятивним" і применшує складність ситуації. У компанії наголосили, що мільйони підлітків сьогодні користуються Instagram у безпечнішому середовищі, однак пообіцяли проаналізувати ситуацію з рекомендаціями контенту. Місяць тому подібні “захисні функції” були розширені і на Facebook та Messenger.