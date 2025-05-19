Instagram засипає підлітків шок-контентом: нове розслідування викрило правду

Наприкінці 2024 року Meta з гучною обіцянкою представила Instagram Teen Accounts - спеціальні акаунти для підлітків, які мали захистити юних користувачів від шкідливого контенту та небажаних контактів. За задумом, ці акаунти автоматично мали бути приватними, приховувати образливі слова та блокувати повідомлення від незнайомців. До того ж, компанія запровадила технології розпізнавання віку для посилення захисту.

80% підлітків відчувають тривожність у Instagram

Протягом двох тижнів було створено п’ять тестових акаунтів, які імітували профілі підлітків, і всі вони регулярно отримували сексуалізований та неприйнятний контент.

Навіть при активованому фільтрі чутливого вмісту стрічка Instagram демонструвала відверті публікації. У чотирьох із п’яти акаунтів з’являвся контент, пов’язаний із розладами харчової поведінки, ідеалізацією зовнішності та тілесним соромом.

“Близько 80% стрічки мого акаунта були заповнені темами про стосунки або жартами сексуального характеру. Вони не були прямо порнографічними, але залишали мало місця для уяви”, - зазначив один із підлітків-тестерів.

Згідно з 26-сторінковим звітом, 55% позначеного контенту стосувалося сексуальних актів, поведінки чи зображень. Один із роликів набрав понад 3,3 мільйона лайків.

Понад 55% - це матеріали сексуального характеру, решта стосується образу тіла, агресії та деструктивних тем (фото: Accountable Tech)

Алгоритм просував шкідливі ідеали

Окрім сексуалізованих матеріалів, Instagram активно показував підліткам відео з пропагандою алкоголю, вживанням стероїдів, бодішеймінгом, а також расистським, гомофобним і мізогінним контентом. Деякі акаунти взагалі не отримали базового захисту від небажаних коментарів і контенту.

Це не перший випадок, коли Meta опиняється в епіцентрі скандалу. У 2021 році витік внутрішніх документів показав, що компанія знала про негативний вплив Instagram на психічне здоров’я підлітків, особливо дівчат.

Як часто діти стикалися з небажаним контентом, незважаючи на обмеження (фото: Accountable Tech)

Meta все заперечує

У коментарі The Washington Post представники Meta заявили, що звіт є "маніпулятивним" і применшує складність ситуації. У компанії наголосили, що мільйони підлітків сьогодні користуються Instagram у безпечнішому середовищі, однак пообіцяли проаналізувати ситуацію з рекомендаціями контенту. Місяць тому подібні “захисні функції” були розширені і на Facebook та Messenger.