Инстаграм Леси Никитюк "взбесился": взломщик аккаунта шокировал контентом (фото)

Шокированные подобным контентом поклонников ведущей сразу же решили, что аккаунт был взломан, посыпались возмущенные комментарии, и предложения, как можно защитить репутацию Леси.

У Леси Никитюк взломали Инстаграм-аккаунт (фото: скрин instagram.com/lesia_nikituk)

Зачем такое делать? Господи, тот кто взломал с головой явно не дружит

Ану тікай з Лесіного аккаунта!

Лесю взломали!

Аккаунт взломали, жалуетесь на три последних фото, так мы сможем спасти репутацию Леси!

В сети появились посты с подписями "Чьи переписки почитаем?", "Повеселимся?", с мечтами о пицце, снимком Никитюк в топе и нижнем белье перед зеркалом.

У Леси Никитюк взломали аккаунт в Инстаграме (фото: скрин instagram.com/lesia_nikituk)

Более того, псевдо-Леся в облике Гордона стала общаться с другими знаменитостями в сети. Так, в чате теперь можно увидеть "переписку" Никитюк с "Холостяком-11" Михаилом Заливако, датированную еще маем, о машинах и отношениях, с "шутками" о выборе не той девушки на проекте с предложением "срочно жениться".

Леся Никитюк подверглась атаке хакера (фото: скрин instagram.com/lesia_nikituk)

Отметим, что аккаунт Леси Никитюк в Facebook остался целым и невредимым - до него злоумышленник не добрался.