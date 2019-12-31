Иногда это смертельно: врачи предостерегают от смешивания таблеток и алкоголя

Лекарства и алкоголь не совместимые вещи. Если их смешать, то можно нанести серьезный вред своему здоровья. Кроме того, иногда такие эксперименты могут оказаться смертельными. Какие таблетки категорически нельзя смешивать с алкоголем - рассказали в новостях "Сегодня".

Несмотря на опасность смешивания лекарств и алкоголя, есть много людей, которые пренебрегают этим. Бармен Егор Каланчук рассказал, что за все свое время работы видел подобное не раз. Люди пили алкоголь в то время, когда последние дни принимали антибиотики.

Лекарства и алкоголь: врачи рассказали о жестких последствиях (видео: YouTube)

Врач-диетолог Инна Раилко подчеркнула, что единственный препарат, который не оказывает вреда при смешивании с алкоголем - это активированный уголь.

При этом она отметила, что категорически нельзя смешивать с алкоголем такие лекарства, как антигистаминные, которые назначают против аллергии. Но люди часто их принимают после праздничного стола, потому что боятся, что у них будет какая-то аллергическая реакция.

Также запрещено принимать алкоголь вместе с успокоительными, снотворными и антидепрессантами. Так категорически нельзя пить водку вместе с спазмолитиками, потому что они оба расширяют сосуды и это может привести к сердечной недостаточности.

Кроме того, противовоспалительные препараты вперемешку с водкой могут стать причиной кровотечения. А обезболивающие и жаропонижающие средства увеличивают нагрузку на желудок. При этом не все антибиотики негативно влияют на метаболизм, но они все увеличивают нагрузку на печень.