Мірошниченко шокувала подробицями схеми, як чоловіки усиновлюють дітей заради виїзду за кордон

Що сказала Мірошниченко

Зірка пояснила, що чоловіки усиновлюють дітей або беруть їх під опіку, виїжджають за кордон, а дитину після цього просто привозять назад у заклад.

"Дякую, він вже виконав свою місію". І ця одна дитина може мати нових опікунів кожні пів року. Ці опікуни "пачками" виїжджають, а дитина з інвалідністю просто допомагає всім на цьому заробляти. Це справді є така схема", - розповіла Мірошниченко.

Інна також наголосила, що дітки, які перебувають у паліативних закладах, не можуть висловити свою волю чи щось сказати.

"Чоловіки навіть дивитися не будуть. Їм не потрібно, щоб дитина їхала з ними за кордон. Вони виїхали, відмовилися від дитини - і все. Таких випадків дуже багато", - зазначила зірка.

скриншоти з інтерв'ю

Дружина Тимура пояснила, що наразі залишається невідомим, як можна зарадити подібній ситуації, окрім як перевіряти потенційних кандидатів більш ретельно.

"Ті, хто йдуть на усиновлення не з метою отримати виїзд за кордон, якраз стикаються з цією перевіркою - їх перевіряють і муштрують. Зараз багатьом радять усиновлювати без чоловіка, бо це зменшує кількість питань. Такі заходи спрямовані на те, щоб "відфільтрувати" тих, хто хоче отримати дитину задля вигоди. Водночас це призводить до збільшення черги на усиновлення через ретельніші перевірки", - каже юристка.

Наостанок зірка додала, що люди, які наважилися на усиновлення від щирого серця, а не через вигоду, мають отримувати від держави певні гарантії, на її думку.

"Нікому не буде краще, якщо цей батько піде воювати. І навіть якщо він виживе, його не буде кілька років, а дитина весь цей час переживатиме травмуючий досвід. Потім вона виросте і не зможе побудувати повноцінну сім’ю", - сказала багатодітна мама.